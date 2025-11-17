DAX23.769 -0,5%Est505.661 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 +2,7%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.469 +1,4%Euro1,1595 -0,2%Öl64,44 +0,2%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Elbit Systems (ESLT): Milliarden-Deal zementiert langfristige Umsatzbasis im Rüstungssektor! Elbit Systems (ESLT): Milliarden-Deal zementiert langfristige Umsatzbasis im Rüstungssektor!
DAX-Stabilisierungsversucht zunächst beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher DAX-Stabilisierungsversucht zunächst beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
"Euro Finance Week"

KI-Hype im Fokus: EZB-Vizepräsident warnt vor Kursverlusten an den Börsen

17.11.25 10:39 Uhr
Drohender KI-Schock? - EZB-Vizepräsident warnt vor Kursverlusten an den Börsen | finanzen.net

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat vor der Gefahr von Kursverlusten an den Börsen gewarnt.

Diese könnte von hoch bewerteten US-Tech-Aktien und dem Hype um Künstliche Intelligenz ausgehen, sagte de Guindos am Montag auf der "Euro Finance Week" in Frankfurt. Die Finanzmärkte seien anfällig für starke Anpassungen der Vermögenspreise.

Wer­bung

Die aufgekommene optimistische Stimmung seit der Erholung der globalen Aktienmärkte von ihren Tiefstständen im April habe die hohen Bewertungen an den Finanzmärkten noch steigen lassen. "Gleichzeitig hat die Marktkonzentration und die Vernetzung zwischen einer Handvoll großer US-amerikanischer Technologieunternehmen weiter zugenommen, wodurch die Märkte Risiken ausgesetzt sind, die sich aus potenziellen Schocks für ihre KI-bezogenen Geschäftsmodelle ergeben", warnte de Guindos. Es gebe Raum für "plötzliche Stimmungsumschwünge".

Risiken für die Finanzstabilität

Sollte es zu einem plötzlichen Markteinbruch kommen, könnten die Bilanzen von Nichtbanken-Akteuren im Euroraum unter Druck geraten. "Anhaltende Liquiditätsrisiken bei offenen Fonds und hohe Verschuldungsgrade bei Hedgefonds erhöhen das Risiko von Notverkäufen, die die Marktbelastungen noch verstärken könnten."

Weitere Risiken für die Finanzstabilität seien die hohe Verschuldung einiger Industriestaaten und negative Folgen der US-Zölle für Unternehmen und Banken, so der EZB-Vize.

Wer­bung

Sorgen vor KI-Blase an den Börsen

An den Finanzmärkten sind die Sorgen wegen der hohen Bewertungen bei US-Techkonzernen gewachsen. Sie haben wegen ihres immensen Börsenwerts ein hohes Gewicht auch in Indexfonds wie auf den MSCI World, die bei Privatanlegern beliebt sind.

Beobachter fürchten, dass der Hype um KI zu einer Blase geführt hat, die bald platzen und große Verluste an den Aktienmärkten verursachen könnte. Zuletzt stieg die Nervosität, da Investoren sich fragen, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Konzerne in KI später auszahlen und die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen.

/als/DP/jkr

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Den Rise / Shutterstock.com, Deemerwha studio / Shutterstock.com