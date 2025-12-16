Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,81 Prozent auf 87.080,72 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 86.383,33 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 25,9 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Dienstagmittag hinzu. Um 1,27 Prozent auf 78,59 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 77,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,31 Prozent auf 2.953,54 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.962,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,54 Prozent auf 538,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 535,70 US-Dollar.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,93 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,915 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,897 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,82 Prozent auf 416,32 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 408,89 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3871 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3878 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2218 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2203 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2782 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,2794 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,66 Prozent auf 863,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 858,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1316 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1297 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,54 Prozent auf 128,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 127,67 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,22 Prozent auf 12,32 US-Dollar, nach 12,35 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Chainlink kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 12,88 US-Dollar lag, wird der Chainlink-Kurs um 12:26 auf 12,88 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 1,31 Prozent auf 1,488 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,468 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.