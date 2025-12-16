DAX24.152 -0,3%Est505.736 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +2,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin74.070 +0,8%Euro1,1761 +0,1%Öl59,57 -1,3%Gold4.277 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

16.12.25 12:43 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Dienstagmittag im Fokus | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.376,0765 CHF 619,9561 CHF 0,90%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74.137,7072 EUR 648,1258 EUR 0,88%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
64.932,0098 GBP 374,3784 GBP 0,58%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.499.788,5799 JPY 110.804,3556 JPY 0,83%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
87.194,9812 USD 811,6513 USD 0,94%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.350,6626 CHF -7,5829 CHF -0,32%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.511,6308 EUR -8,9662 EUR -0,36%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.200,5072 GBP -13,7356 GBP -0,62%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
457.304,1156 JPY -1.920,6298 JPY -0,42%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.953,4908 USD -9,3451 USD -0,32%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
102,1945 CHF 0,5791 CHF 0,57%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
109,1926 EUR 0,5815 EUR 0,54%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
95,6666 GBP 0,2561 GBP 0,27%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.881,1956 JPY 93,4668 JPY 0,47%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
128,4024 USD 0,7355 USD 0,58%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,5298 CHF 0,0200 CHF 1,32%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6346 EUR 0,0208 EUR 1,29%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4321 GBP 0,0145 GBP 1,02%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
297,6164 JPY 3,6028 JPY 1,23%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9222 USD 0,0252 USD 1,33%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
687,6333 CHF 4,5194 CHF 0,66%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
734,7209 EUR 4,5786 EUR 0,63%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
643,7087 GBP 2,3082 GBP 0,36%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
133.773,9881 JPY 750,1933 JPY 0,56%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,81 Prozent auf 87.080,72 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 86.383,33 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 25,9 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Dienstagmittag hinzu. Um 1,27 Prozent auf 78,59 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 77,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,31 Prozent auf 2.953,54 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.962,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,54 Prozent auf 538,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 535,70 US-Dollar.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,93 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,915 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,897 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,82 Prozent auf 416,32 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 408,89 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3871 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3878 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2218 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2203 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2782 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,2794 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,66 Prozent auf 863,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 858,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1316 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1297 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,54 Prozent auf 128,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 127,67 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,22 Prozent auf 12,32 US-Dollar, nach 12,35 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Chainlink kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 12,88 US-Dollar lag, wird der Chainlink-Kurs um 12:26 auf 12,88 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 1,31 Prozent auf 1,488 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,468 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com