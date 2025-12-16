DAX24.086 -0,6%Est505.727 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +3,5%Nas22.980 -0,3%Bitcoin74.539 +1,4%Euro1,1774 +0,2%Öl58,92 -2,4%Gold4.310 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX sackt ab -- Wall Street im Minus -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Stresstest: Kursfantasie trifft Bewertungsangst - Analysten bleiben vorsichtig Palantir-Aktie im Stresstest: Kursfantasie trifft Bewertungsangst - Analysten bleiben vorsichtig
PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1776 US-Dollar

16.12.25 16:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1776 (Montag: 1,1753) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8491 (0,8508) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87640 (0,87790) britische Pfund, 182,07 (182,32) japanische Yen und 0,9351 (0,9355) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl