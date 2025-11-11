HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,97 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 92 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wachstumsweg bis 2030 beginne langsamer als gedacht, schrieb Chloe Lemarie am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag des Radar-Spezialisten. Erst ab 2027 bis 2030 nehme er Fahrt auf. Sie passte ihre Schätzungen bis 2028 mit deutlichen Kürzungen bei den erwartetem Ergebnis und dem Barmittelzufluss an. Die Wachstumssignale für die Zeit nach 2030 seien allerdings ermutigend gewesen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
89,53 €
|Abst. Kursziel*:
0,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
85,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,39%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
