DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.406 +0,0%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1585 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HENSOLDT Aktie

Kaufen
Verkaufen
HENSOLDT Aktien-Sparplan
85,40 EUR -2,35 EUR -2,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,97 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HNSDF

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Hold

08:01 Uhr
HENSOLDT Hold
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
85,40 EUR -2,35 EUR -2,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 92 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wachstumsweg bis 2030 beginne langsamer als gedacht, schrieb Chloe Lemarie am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag des Radar-Spezialisten. Erst ab 2027 bis 2030 nehme er Fahrt auf. Sie passte ihre Schätzungen bis 2028 mit deutlichen Kürzungen bei den erwartetem Ergebnis und dem Barmittelzufluss an. Die Wachstumssignale für die Zeit nach 2030 seien allerdings ermutigend gewesen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
0,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
85,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,39%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

08:01 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

dpa-afx Prognose bestätigt HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hensoldt auf 'Neutral' - Ziel runter auf 100 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
EQS Group EQS-News: Kapitalmarkttag: HENSOLDT verzeichnet große Fortschritte bei Kapazitätsausbau und Software Defined Defence
EQS Group EQS-News: Capital Markets Day: HENSOLDT makes significant progress in capacity expansion and Software-Defined Defence
EQS Group EQS-News: HENSOLDT continues to grow in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
RSS Feed
HENSOLDT zu myNews hinzufügen