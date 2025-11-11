DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
HENSOLDT Aktie

81,20 EUR -6,55 EUR -7,46 %
STU
Marktkap. 10,97 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

08:01 Uhr
HENSOLDT Neutral
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
81,20 EUR -6,55 EUR -7,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Radar-Spezialist zwar ein sehr starkes Wachstum bis 2030 avisiert, schrieb Analyst David Perry am Dienstagabend. Das Tempo erhöhe sich aber gerade zum Ende hin, was etwas anders als erwartet sei. Perry kappte daher seine Ergebnisschätzungen bis 2029 abermals um bis zu 10 Prozent. Er erinnerte daran, dass er in der vergangenen Woche bereits zurückgerudert war, da er mit einer gewissen Enttäuschung der Markterwartungen gerechnet hatte. In seinen Prognosen für den Barmittelzufluss berücksichtigt Perry nun auch höhere Investitionen und Kosten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
11,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
81,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

10:46 HENSOLDT Hold Warburg Research
08:56 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
08:01 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Im Wandel Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX auf grünem Terrain
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Verlusten
EQS Group EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, Kauf
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hensoldt auf 'Neutral' - Ziel runter auf 100 Euro
EQS Group EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, buy
EQS Group EQS-News: Capital Markets Day: HENSOLDT makes significant progress in capacity expansion and Software-Defined Defence
EQS Group EQS-News: HENSOLDT continues to grow in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
