Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert
HENSOLDT Aktie

74,15 EUR -0,60 EUR -0,80 %
STU
Marktkap. 8,08 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

08:01 Uhr
HENSOLDT Neutral
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
74,15 EUR -0,60 EUR -0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Unter den deutschen Rüstungswerten gibt Perry Rheinmetall und Renk den Vorzug gegenüber Hensoldt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,68 €		 Abst. Kursziel*:
20,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
74,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,38%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

08:01 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
12.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

