HENSOLDT Aktie

87,40 EUR -7,80 EUR -8,19 %
STU
Marktkap. 10,59 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Overweight

11:16 Uhr
HENSOLDT Overweight
HENSOLDT
87,40 EUR -7,80 EUR -8,19%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb David Perry am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Die langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns sehe aber sehr solide aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
22,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
87,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,86%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

11:16 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
10.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

dpa-afx Prognose bestätigt HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum
EQS Group EQS-News: Kapitalmarkttag: HENSOLDT verzeichnet große Fortschritte bei Kapazitätsausbau und Software Defined Defence
Dow Jones Hensoldt erwartet Fortsetzung des starken Wachstumskurses
finanzen.net TecDAX aktuell: Gewinne im TecDAX
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt am Mittag
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag tiefrot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kursverluste bei Rüstungswerten - Hensoldt begeistert nicht
dpa-afx ROUNDUP: Hensoldt will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen - Kursrutsch
EQS Group EQS-News: Capital Markets Day: HENSOLDT makes significant progress in capacity expansion and Software-Defined Defence
EQS Group EQS-News: HENSOLDT continues to grow in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
