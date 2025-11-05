DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
NVIDIA-Aktie reagiert positiv: Jensen Huang entschärft Bemerkung über China als KI-Gewinner NVIDIA-Aktie reagiert positiv: Jensen Huang entschärft Bemerkung über China als KI-Gewinner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
24,67 EUR +1,41 EUR +6,06 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,93 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

11:11 Uhr
Zalando Neutral
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,67 EUR 1,41 EUR 6,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der Ausblick auf das Bruttowarenvolumen impliziere im Mittelwert, dass dieses im vierten Quartal im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen werde./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,84 €		 Abst. Kursziel*:
28,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

11:16 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:11 Zalando Buy Warburg Research
11:11 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:16 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:51 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Inklusive About You Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Zalando deutlich erholt nach Zahlen
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Zalando-Aktie
finanzen.net Zalando-Analyse: Neutral-Bewertung für Zalando-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Warburg Research: Buy für Zalando-Aktie
dpa-afx ROUNDUP: Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit dem DFB
finanzen.net Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zalando-Aktie mit Buy
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Zalando-Aktie
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong Q3 growth with customer base surpassing 61 million; doubles down on sports opportunity, announcing partnership with German Football Federation 
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back for Share-based Remuneration Programs
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Zalando Appoints Anna Dimitrova as CFO, Adding Wealth of Experience in Finance, Strategy, M&A and Transformation, to Management Board
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen