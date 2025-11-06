Zalando Aktie
Marktkap. 5,88 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das Wachstumsprofil des Onlinehändlers sei durchaus solide, schrieb Georgina Johanan am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erwartungen an 2026 und 2027 könnten allerdings zu hoch sein. Momentan sei der Bewertungsabschlag gegenüber Inditex aufgrund der Risiken durchaus gerechtfertigt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:57 / GMT
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,39 €
|Abst. Kursziel*:
31,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,95%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|12:01
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.