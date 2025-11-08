DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Zalando Aktie

22,89 EUR +0,28 EUR +1,24 %
STU
Marktkap. 5,77 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

RBC Capital Markets

Zalando Outperform

08:06 Uhr
Zalando Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
22,89 EUR 0,28 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
22,82 €		 Abst. Kursziel*:
57,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,27%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

