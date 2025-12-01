DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.588 -4,3%Euro1,1596 ±0,0%Öl63,32 +0,2%Gold4.238 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
Einblicke ins Portfolio

Etsy, Pinterest & Co: Diese Aktien hatte Paul Singers Hedgefonds Elliott im dritten Quartal 2025 im Depot

01.12.25 03:20 Uhr
Elliott Investment Management: Etsy, Pinterest & Co. - In diese Aktien war Paul Singers Hedgefonds in Q3 2025 investiert | finanzen.net

Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer, der sich einen Ruf als aktivistischer Investor aufgebaut hat, im dritten Quartal 2025 in zahlreiche Werte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BILL Holdings Inc Registered Shs
42,87 EUR 0,47 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Etsy Inc
46,66 EUR 0,23 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,56 EUR 0,04 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
127,96 EUR -0,26 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Phillips 66
117,58 EUR 1,12 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pinterest
26,12 USD 0,55 USD 2,15%
Charts|News|Analysen
Southwest Airlines Co.
30,53 EUR 0,44 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Suncor Energy Inc.
38,49 EUR -0,05 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Triple Flag Precious Metals Corp
28,06 EUR 0,18 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Institutionelle Investoren, die Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Anlagen zu erstatten. Da Elliott Investment Management, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer, US-Aktien im Depot hält, deren Wert im vergangenen Jahresviertel etwa 22,72 Milliarden US-Dollar betrug, muss auch er das sogenannte 13F-Formular bei der Behörde vorlegen.
Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im dritten Quartal 2025 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Auch zwei völlig neue Investments befinden sich darunter. Stand der Daten ist der 30. September 2025.
Redaktion finanzen.net

3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management im Depot

Platz 11: Das Ranking

Institutionelle Investoren, die Anlagen mit einem Gesamtwert von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich zu melden. Das gilt auch für Elliott Investment Management, den Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer. Im dritten Quartal 2025 hatte das gesamte Depot einen Wert von 22,72 Milliarden US-Dollar. Im Folgenden sind die zehn größten Aktienpositionen aufgelistet, die der Hedgefonds im dritten Quartal 2025 in seinem Depot hielt, sortiert nach Prozentanteil. Das Ranking beinhaltet nur Aktieninvestments, andere Investitionen sowie Puts und Calls von Elliott Investment Management wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. September 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour

Platz 10: BILL Holding

Eingeläutet werden die Top-Positionen mit BILL, einer völlig neuen Singer-Beteiligung. Im dritten Quartal 2025 hat Elliott Investment Management insgesamt 3.000.000 Aktien des Finanztechnologie-Unternehmens erworben, die zum Stichtag einen Wert von 158,91 Millionen US-Dollar hatten. Die Beteiligung machte damit insgesamt 0,70 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: metamorworks / Shutterstock.com

Platz 9: PepsiCo

Da Singer eine Beteiligung von 1.275.000 Papiere erwarb, schafft es auch PepsiCo aus dem Sprung neu in die Top-Ten. Diese Aktien des Softdrink-Herstellers hatten zum Ende des dritten Quartals 2025 zum Stichtag einen Wert von 179,06 Millionen US-Dollar. Damit entsprach die Beteiligung 0,79 Prozent des gesamten Portfolios - Platz 9 im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: PepsiCo

Platz 8: Etsy

Im Vergleich zum Vorquartal um einen Platz zurück fielen im Elliott Investment Management-Depot die Aktien des Online-Marktplatzes Etsy. Unverändert waren zum Stichtag noch insgesamt 5.000.000 Aktien im Wert von rund 331,95 Millionen US-Dollar im Portfolio des Hedgefonds - ein Anteil von 1,46 Prozent am Gesamtportfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Platz 7: Uniti Group

Neu in diesem Ranking erscheint zudem die Uniti Group. An dem Spezialisten für Telekommunikationsinfrastruktur erwarb der Starinvestor im zurückliegenden Jahresviertel 52.919.399 Anteilsscheine. Die nunmehr 59.012.219 Aktien in seinem Depot hatten zum Stichtag einen Wert in Höhe von rund 361,15 Millionen US-Dollar. Mit einem Depotanteil von 1,59 Prozent landete Uniti auf Platz 7.

Quelle: sec.gov, Bild: Konstantin Chagin / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 6: Hewlett Packard Enterprise

Weiterhin auf Platz 6 befindet sich die Beteiligung an Hewlett Packard Enterprise in Q3 2025. Dabei hatten die unverändert 18.630.978 Aktien des US-Technologieunternehmens einen Wert von 457,58 Millionen US-Dollar im Portfolio von Elliott Investment Management. Damit betrug der Anteil 2,01 Prozent am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 5: Pinterest

Auf dem fünften Platz landete im zurückliegenden Jahresviertel erneut Pinterest. Elliott Investment Management ließ diese Investition im Berichtszeitraum unangetastet und hielt somit zuletzt insgesamt 28.000.000 Anteilsscheine im Wert von etwa 900,76 Millionen US-Dollar. Pinterest machte damit 3,96 Prozent des Gesamtdepots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Ink Drop / Shutterstock.com

Platz 4: Southwest Airlines

Southwest Airlines verbleibt auf Platz 4, obwohl im dritten Quartal 2.850.000 Aktien aus dem Portfolio von Elliott Investment Management geworfen wurden. Der Bestand zum 30. September 2025 belief sich damit nur noch auf 51.128.500 Anteilsscheine. Diese hatten einen geschätzten Wert von rund 1,63 Milliarden US-Dollar und machten 7,18 Prozent des Gesamtportfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Southwest

Platz 3: Suncor Energy

Suncor Energy verteidigten im vergangenen Quartal mit einem Depotanteil von 9,69 Prozent ihren 3. Platz. Zum Stichtag befanden sich, nachdem auch hier keine Änderungen vorgenommen wurden, insgesamt 52.670.800 Aktien im Wert von etwa 2,20 Milliarden US-Dollar im Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: sockagphoto / Shutterstock.com

Platz 2: Phillips 66

Phillips 66 schaffte es im zurückliegenden Quartal erneut auf den zweiten Platz im Depot von Elliott Investment Management. Singer hielt zum 30. September 2025 unverändert insgesamt 19.251.000 Anteilsscheine des US-Energiekonzerns im Wert von etwa 2,62 Milliarden US-Dollar. Phillips 66 machte damit 11,52 Prozent des Gesamtdepots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Philipps 66

Wer­bung

Platz 1: Triple Flag Precious Metals

Triple Flag Precious Metals konnte im dritten Quartal 2025 erneut den Platz 1 im Ranking verteidigen. Die unangetasteten 133.815.727 im Elliott Investment Management-Depot enthaltenen Aktien machten 17,23 Prozent des gesamten Portfolios aus. Zum Stichtag Ende September war die Anlage rund 3,92 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: BILL und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BILL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BILL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum, Thos Robinson/Getty Images for New York Times

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen