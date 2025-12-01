DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.653 -4,2%Euro1,1591 ±-0,0%Öl63,41 +0,4%Gold4.237 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!