Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV
Der neue TÜV-Report 2026 bescheinigt dem Tesla Model Y das schlechteste Ergebnis aller geprüften Fahrzeuge in der Altersklasse zwei bis drei Jahre. Mit einer hohen Mängelquote fällt fast jedes fünfte Elektro-SUV durch die Hauptuntersuchung. Ein Negativrekord, der die Qualitätsprobleme des US-Herstellers deutlich macht.
Werte in diesem Artikel
• Model Y belegt Platz 110 von 110 im TÜV-Ranking
• Model 3 und Model Y beide unter den schlechtesten drei
• Konstruktionsfehler lässt Wasser ins Kugelgelenk laufen
Negativrekord für Teslas Bestseller
Der aktuelle TÜV-Report 2026 offenbart ein erschütterndes Bild für Tesla-Fahrzeuge. Der Model Y landet mit einer Mängelquote von 17,3 Prozent auf dem letzten Platz aller 110 untersuchten Fahrzeugmodelle in der Altersklasse zwei bis drei Jahre, wie der TÜV-Verband mitteilt. Dies ist der höchste Mängelwert in dieser Altersklasse seit zehn Jahren. Die Auswertung basiert auf mehr als 9,4 Millionen Hauptuntersuchungen.
Besonders dramatisch wird das Ergebnis im Vergleich mit anderen Elektrofahrzeugen. Während deutsche Premium-Hersteller wie Mini Cooper SE mit nur 3,5 Prozent Mängelquote glänzen, liegt Tesla weit abgeschlagen zurück. Das weltweit zeitweise meistverkaufte Elektroauto schneidet damit derart schlecht ab, dass selbst die Prüfer überrascht waren.
Große Probleme
Die TÜV-Sachverständigen bemängeln beim Model Y vor allem drei zentrale Bereiche. "Beim Model Y werden vor allem Mängel an den Achsaufhängungen, an den Bremsscheiben und an der Beleuchtung beanstandet", heißt es in der offiziellen Mitteilung des TÜV-Verbands. Auto Motor und Sport beschreibt die technischen Ursachen detailliert: Mangelhaft konstruierte obere Querlenker mit unzureichend geschützten Kugelgelenken werden ständig vom darüber liegenden Wasserablauf der Frontscheibe geduscht. Das Wasser kann nicht abfließen und sorgt zwangsläufig für Korrosion im Kugelgelenk. Bei den Bremsen spielt die Rekuperation eine Rolle, durch die die mechanischen Bremsen seltener zum Einsatz kommen und dadurch schneller rosten.
Model 3 bestätigt das Qualitätsproblem
Das schlechte Abschneiden des Model Y ist kein Einzelfall. Der Tesla Model 3 belegt mit einer Mängelquote von 13,1 Prozent den drittletzten Platz in der gleichen Altersklasse. "Nur zwei Plätze weiter vorne liegt der Model 3 mit einer EM-Quote von 13,1 Prozent", so der TÜV-Verband. Der Model 3 hatte bereits in den TÜV-Reports der beiden Vorjahre den letzten Platz im Ranking der zwei- bis dreijährigen Fahrzeuge belegt.
Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, formuliert es diplomatisch: "Die Tesla-Fahrzeuge beweisen, dass E-Autos voll langstreckentauglich sind." Die Modelle weisen mit 55.000 bis 56.000 Kilometern bei der ersten Hauptuntersuchung überdurchschnittlich hohe Laufleistungen aus. Gleichzeitig betont Bühler aber: "Dennoch enttäuschen die Tesla-Modelle beim TÜV-Report. Andere Fahrzeuge mit ähnlichen oder noch höheren Laufleistungen schneiden deutlich besser ab."
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
