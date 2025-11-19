Neuzugang in David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,54 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit einem Kapital von über 100 Millionen US-Dollar muss auch Greenlight Capital seine Beteiligungen regelmäßig bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio zum 30. September 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen - darunter befindet sich auch ein neuer Zugang unter den Top-Beteiligungen.
Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Im dritten Quartal 2025 verwaltete der Hedgefonds Greenlight Capital von Starinvestor David Einhorn ein Vermögen von rund 2,54 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Anleger mit einem verwalteten Kapital von über 100 Millionen US-Dollar ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen regelmäßig offenzulegen. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 30. September 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.
Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images
Platz 10: Teva Pharmaceutical
Neu aufgestiegen in die Top Ten des Greenlight Portfolios sind die ADR-Papiere des Pharmaunternehmens Teva Pharmaceutical. Im dritten Quartal 2025 passte Einhorns Investmentgesellschaft die Beteiligung nicht an. Damit hielt er weiterhin 3.778.777 Papiere im Wert von etwa 76,33 Millionen US-Dollar. Mit einem Depotanteil von 3 Prozent ist Teva das zehntgrößte Investment im Depot.
Quelle: sev.gov, Bild: Teva Pharmaceutical Industries
Platz 9: DHT
Wie auch im vorangegangenen Quartal konnte sich der Öltankerbetreiber DHT weiter auf dem neunten Platz halten. Auch hier nahm Einhorn im dritten Jahresviertel keine Veränderungen vor. Die nach wie vor 7.620.934 gehaltenen Papiere des Unternehmens hatten zum Stichtag einen Wert von 91,07 Millionen US-Dollar und machten einen prozentualen Anteil von 3,58 Prozent am gesamten Portfolio aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Supertrooper / Shutterstock.com
Platz 8: Graphic Packaging
Auch das Verpackungsunternehmen Graphic Packaging hielt seine Position, nachdem der Beteiligung erst im Vorquartal der Sprung vom 19. auf den 8. Platz gelungen war. Auch hier wurde das Investment im letzten Quartal nicht angerührt, weshalb sich zum 30. September immer noch 4.705.950 Papiere des Unternehmens im Greenlight Capital-Depot befanden. Mit einem Wert von 92,1 Millionen US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Anteil von 3,62 Prozent.
Quelle: sev.gov, Bild: Casimiro PT/Shutterstock.com
Platz 7: PG&E
Auf Platz sieben landet mit PG&E ein Neuzugang im Portfolio. Insgesamt 6.380.853 Papiere legte sich Greenlight Capital im dritten Quartal von der Pacific Gas and Electric Company zu. Die Beteiligung am Energieversorger hatte zum Stichtag einen Wert von 96,23 Millionen US-Dollar und machte damit 3,79 Prozent am gesamten Depot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 6: PENN Entertainment
Weiterhin auf Platz sechs befindet sich mit einem Depot-Anteil von 5,13 Prozent das Unterhaltungsunternehmen PENN Entertainment. Die Beteiligung konnte ihre Platzierung verteidigen, obwohl sich Greenlight Capital im dritten Quartal von 725.000 Aktien (9,67 Prozent) trennte. Die übrigen 6.769.440 Anteilsscheine waren am 30. September rund 130,38 Millionen US-Dollar wert.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 5: Kyndryl
Unverändert auf dem fünften Platz der größten Greenlight Capital-Investments befindet sich der IT-Konzern Kyndryl. Hier griff Einhorns Hedgefonds zu und vergrößerte das Investment um 1.032.330 Aktien (31,18 Prozent). Damit wurden zum Stichtag 4.343.627 Papiere im Wert von 130,44 Millionen US-Dollar gehalten. Der prozentuale Anteil am Depot liegt damit bei 5,13 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: Brighthouse Financial
Auch der US-Versicherer Brighthouse Financial konnte sich im Berichtszeitraum auf seiner Position halten. Im dritten Quartal 2025 kaufte Greenlight Capital 32.003 Papiere (1,16 Prozent) des Unternehmens hinzu und hielt damit insgesamt 2.792.100 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 148,20 Millionen US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 5,83 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: madamF / Shutterstock.com
Platz 3: Core Natural Resources
Der Rohstoffkonzern Core Natural Resources konnte sich auf dem dritten Platz halten. Hier tastete Einhorns Hedgefonds das Investment nicht an. Die nach wie vor 2.155.640 gehaltenen Papiere des Unternehmens hatten zum Stichtag einen Wert von 179,95 Millionen US-Dollar, was einem Portfolioanteil von 7,08 Prozent entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: Sally Wallis / Shutterstock.com
Platz 2: Fluor Corp.
Beim Bauunternehmen Fluor Corp. kaufte Greenlight Capital im dritten Quartal erneut zu. Um ganze 1.694.100 Aktien (44,35 Prozent) auf insgesamt 5.513.680 Papiere vergrößerte Einhorns Hedgefonds das Investment. Mit einem Wert von 231,96 Millionen US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 9,13 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Rainer Sturm / pixelio.de
Platz 1: Green Brick Partners
Und auch im dritten Quartal hält sich das Hausbau- und Grundstücksentwicklungsunternehmen Green Brick Partners unangefochten auf dem ersten Platz. Unangetastet liegen 9.467.383 Papiere im Depot des Starinvestors David Einhorn. Bei einem Wert von 699,26 Millionen US-Dollar zum Stichtag schafft es die Beteiligung auf einen beeindruckenden Depot-Anteil von 27,51 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Übrigens: Brighthouse Financial und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brighthouse Financial
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brighthouse Financial
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Paul Bereswill/Getty Images
Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Analysen zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Peer Perform
|Wolfe Research
|11.06.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Underweight
|Barclays Capital
|03.06.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.09.2018
|Teva Pharmaceutical Industries Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.06.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2018
|Teva Pharmaceutical Industries Buy
|Mizuho
|11.09.2017
|Teva Pharmaceutical Industries Buy
|BTIG Research
|17.07.2017
|Teva Pharmaceutical Industries Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Peer Perform
|Wolfe Research
|21.09.2018
|Teva Pharmaceutical Industries Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|17.09.2018
|Teva Pharmaceutical Industries Neutral
|BTIG Research
|09.02.2018
|Teva Pharmaceutical Industries Hold
|Gabelli & Co
|09.02.2018
|Teva Pharmaceutical Industries Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2019
|Teva Pharmaceutical Industries Underweight
|Barclays Capital
|02.02.2018
|Teva Pharmaceutical Industries Sell
|BTIG Research
|03.11.2017
|Teva Pharmaceutical Industries Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2017
|Teva Pharmaceutical Industries Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.2017
|Teva Pharmaceutical Industries Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen