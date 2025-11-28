DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.346 -0,4%Euro1,1593 ±-0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.216 +1,4%
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
Bitcoin Supply Shock 2025: Wie real ist die drohende Angebotsverknappung wirklich? Bitcoin Supply Shock 2025: Wie real ist die drohende Angebotsverknappung wirklich?
NASDAQ 100-Marktbericht

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

28.11.25 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
228,50 EUR 6,15 EUR 2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
79,00 EUR -3,00 EUR -3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
24,12 EUR -0,29 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
108,36 EUR -1,70 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
35,00 EUR 3,61 EUR 11,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,95 EUR -0,21 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
204,70 EUR 4,92 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,40 EUR -2,30 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
163,04 EUR 3,82 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
675,00 EUR 0,80 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
153,24 EUR -0,58 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
153,45 EUR -2,55 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
219,25 EUR 1,00 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.434,9 PKT 198,0 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

Am Freitag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,78 Prozent auf 25.434,89 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,291 Prozent stärker bei 25.310,28 Punkten in den Handel, nach 25.236,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.435,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.280,96 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 26.012,16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Stand von 23.703,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20.744,49 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,26 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Enphase Energy (+ 3,70 Prozent auf 28,85 USD), Analog Devices (+ 2,88 Prozent auf 265,34 USD), Micron Technology (+ 2,70 Prozent auf 236,48 USD) und Palo Alto Networks (+ 2,58 Prozent auf 190,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Gilead Sciences (-1,31 Prozent auf 125,84 USD), Ross Stores (-0,75 Prozent auf 176,36 USD), AstraZeneca (-0,64 Prozent auf 92,72 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-0,56 Prozent auf 780,19 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29.551.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2025 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

