Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain
Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,78 Prozent auf 25.434,89 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,291 Prozent stärker bei 25.310,28 Punkten in den Handel, nach 25.236,94 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.435,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.280,96 Punkten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 26.012,16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Stand von 23.703,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20.744,49 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,26 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Enphase Energy (+ 3,70 Prozent auf 28,85 USD), Analog Devices (+ 2,88 Prozent auf 265,34 USD), Micron Technology (+ 2,70 Prozent auf 236,48 USD) und Palo Alto Networks (+ 2,58 Prozent auf 190,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Gilead Sciences (-1,31 Prozent auf 125,84 USD), Ross Stores (-0,75 Prozent auf 176,36 USD), AstraZeneca (-0,64 Prozent auf 92,72 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-0,56 Prozent auf 780,19 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29.551.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
2025 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
