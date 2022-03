NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pepsico von 185 auf 180 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatzstabilität werde durch Kosten- und Währungsdruck konterkariert, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Getränke- und Konsumgüterbranche./ag/jha/