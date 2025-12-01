DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1608 +0,1%Öl63,60 +0,7%Gold4.240 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Airbus 938914 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
Heute im Fokus

DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus

aktualisiert 01.12.25 08:36 Uhr

XETRA-Handel ab heute von 8:00 bis 22:00 Uhr. BVB: Erleichterung nach Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Offenbar Einigung bei VW über Zukunftspläne für Gläsernen Manufaktur. Software-Update für von Daten-Problem betroffene Airbus-Maschinen - Fluglinien handeln rasch. USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag zunächst tiefer.

Der DAX gab zur Handelseröffnung nach und tendiert zeitweise 0,62 Prozent tiefer auf 23.689,00 Punkten.
Der TecDAX hält sich daneben ebenfalls leicht auf negativem Terrain.

Nach seiner jüngsten kräftigen Erholung ist der DAX mit einem leichteren Ton in den Dezember gestartet. Zwar verzeichnete der Leitindex im November per saldo ein Minus von rund einem halben Prozent, zwischenzeitlich hatte das Minus jedoch bereits mehr als vier Prozent betragen. Neue Zinssorgen wurden zuletzt vor allem durch die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine überlagert. Einige Marktteilnehmer spekulieren nun erneut auf eine späte Jahresendrally - zumal das letzte Rekordhoch des DAX inzwischen fast zwei Monate zurückliegt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

HUGO BOSS-Aktie reagiert zunächst nicht: Modekonzern sorgt für Verwirrung - Womöglich Wechsel an AR-Spitze
HUGO BOSSRheinmetall, RENK, HENSOLDT

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

28.11.25DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
27.11.25Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
26.11.25DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
25.11.25Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
24.11.25DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten