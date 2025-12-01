DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
XETRA-Handel ab heute von 8:00 bis 22:00 Uhr. BVB: Erleichterung nach Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Offenbar Einigung bei VW über Zukunftspläne für Gläsernen Manufaktur. Software-Update für von Daten-Problem betroffene Airbus-Maschinen - Fluglinien handeln rasch. USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag zunächst tiefer.
Der DAX gab zur Handelseröffnung nach und tendiert zeitweise 0,62 Prozent tiefer auf 23.689,00 Punkten.
Der TecDAX hält sich daneben ebenfalls leicht auf negativem Terrain.
Nach seiner jüngsten kräftigen Erholung ist der DAX mit einem leichteren Ton in den Dezember gestartet. Zwar verzeichnete der Leitindex im November per saldo ein Minus von rund einem halben Prozent, zwischenzeitlich hatte das Minus jedoch bereits mehr als vier Prozent betragen. Neue Zinssorgen wurden zuletzt vor allem durch die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine überlagert. Einige Marktteilnehmer spekulieren nun erneut auf eine späte Jahresendrally - zumal das letzte Rekordhoch des DAX inzwischen fast zwei Monate zurückliegt.
Europas Börsen haben den Handel in der neuen Woche leichter aufgenommen.
Der EURO STOXX 50 hält sich zur Eröffnung auf negativem Terrain.
Händler halten sich am Montag zunächst etwas zurück. Viele Marktteilnehmer dürften erst einmal auf Impulse aus den USA warten, da dort zahlreiche Akteure nach dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende erst wieder an die Märkte zurückkehren. Am Freitag fand wegen des Brückentags nur ein verkürzter Handel statt.
Zu Beginn stehen vor allem Konjunkturdaten im Mittelpunkt. In China sind neue Einkaufsmanagerindizes teilweise unter die wichtige 50-Punkte-Marke gerutscht, was auf eine schrumpfende Aktivität hindeutet. In Europa werden am Vormittag mehrere Einkaufsmanagerwerte in der zweiten Veröffentlichung erwartet. Am Nachmittag folgt dann der ISM-Index für das US-verarbeitende Gewerbe im November. Prognosen zufolge dürfte er mit 48,8 Punkten weitgehend stabil bleiben - und damit weiterhin unterhalb der Schwelle, die Wachstum signalisiert.
Die US-Börsen verabschiedeten sich nach verkürztem Handel mit positiven Vorzeichen ins Wochenende.
Der Dow Jones zeigte sich freundlich und beendete die Sitzung um 0,61 Prozent höher auf 47.716,42 Zählern.
Der NASDAQ Composite schloss 0,65 Prozent höher auf 23.365,69 Punkten.
Die US-Börsen haben am "Black Friday" weiter Boden gutgemacht. Wegen des Thanksgiving-Feiertags schloss der Handel in New York turnusgemäß früher. Zum Wochenausklang stützten vor allem Erwartungen an eine erneute geldpolitische Lockerung zur Belebung des Arbeitsmarktes die Kurse. Gleichzeitig bleibt das Thema "Künstliche Intelligenz" ein zentraler Treiber für Technologiewerte - auch wenn zuletzt Zweifel laut wurden, ob die Rally bereits überhitzt ist.
Technologieaktien lagen erneut vorn. Die zuvor aufgekommenen Sorgen über überzogene Bewertungen und eine mögliche KI-Blase hatten sich etwas abgeschwächt. Rückenwind kam zudem von Spekulationen über sinkende Zinsen, die die Bewertung von Wachstumswerten begünstigen würden.
Besonders im Fokus stand weiterhin Alphabet. Impulse lieferte die Einführung des Chatbots Gemini 3 sowie Berichte über eine potenziell milliardenschwere Kooperation mit Meta. Demnach soll Meta Interesse am Kauf von Google-Chips haben - ein Deal, der Alphabet nicht nur in direkte Konkurrenz zu NVIDIA bringen, sondern dem Rivalen auch einen wichtigen Kunden abspenstig machen könnte.
Die wichtigsten Börsen in Fernost tendieren zum Wochenstart ohne gemeinsame Richtung.
In Tokio stand der Nikkei 225 unter Druck und fiel bis Handelsende um 1,89 Prozent auf 49.303,28 Punkte zurück.
Auf dem chinesischen Festland ging es unterdessen freundlicher zu: Der Shanghai Composite stieg um 0,65 Prozent an auf 3.914,01 Zähler.
Daneben kann der Hang Seng in Hongkong um 0,44 Prozent zulegen auf 25.972,53 Einheiten.
Zum Auftakt in eine neue Handelswoche zeigen sich die wichtigsten asiatischen Indizes uneinheitlich. Die chinesischen Börsen können sich dabei der allgemeinen Schwäche entziehen. Auch die Ölpreise ziehen an. Die OPEC+ hält an ihrem Plan fest, die Fördermengen im Januar, Februar und März 2026 aus saisonalen Gründen unverändert zu lassen - eine Entscheidung, die bereits erwartet worden war. Für Unruhe sorgen jedoch die deutlich verschärften Spannungen um Venezuela: Die US-Regierung unter Donald Trump verhängte am Wochenende ein Flugverbot über dem Land.
Der Goldpreis erreichte im asiatischen Handel zeitweise den höchsten Stand seit dem 21. Oktober, gab aber anschließend wieder etwas nach. Die Terminkontrakte auf die großen US-Indizes deuten auf einen leicht schwächeren Handelsstart in New York hin.
In Tokio belasten Zinsspekulationen die Stimmung zusätzlich. Bereits am Freitag hatten hohe Inflationsdaten die Anleiherenditen weiter steigen lassen. Nun kündigte Notenbankchef Kazuo Ueda an, dass die Bank of Japan auf ihrer nächsten Sitzung am 18. und 19. November die Aussichten für Lohnerhöhungen erörtern werde. Diese Aussagen heizten Erwartungen an, dass die Geldpolitik noch in diesem Jahr erneut gestrafft werden könnte. Ueda betonte zudem, eine maßvolle Zinserhöhung würde die japanische Wirtschaft nicht ausbremsen. Der Yen wertete daraufhin etwas auf; der Dollar fiel auf 155,64 Yen.
Schwächere Einkaufsmanagerindizes belasten die chinesischen Märkte dagegen nicht. Der von Ratingdog berechnete PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im November von 50,6 auf 49,9 und signalisiert damit erhöhte Stagnationsrisiken. Händler berichten jedoch, dass Anleger auf weitere Konjunkturstützen der Regierung setzen.