DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag zunächst tiefer. Der DAX gab zur Handelseröffnung nach und tendiert zeitweise 0,62 Prozent tiefer auf 23.689,00 Punkten.

Der TecDAX hält sich daneben ebenfalls leicht auf negativem Terrain. Nach seiner jüngsten kräftigen Erholung ist der DAX mit einem leichteren Ton in den Dezember gestartet. Zwar verzeichnete der Leitindex im November per saldo ein Minus von rund einem halben Prozent, zwischenzeitlich hatte das Minus jedoch bereits mehr als vier Prozent betragen. Neue Zinssorgen wurden zuletzt vor allem durch die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine überlagert. Einige Marktteilnehmer spekulieren nun erneut auf eine späte Jahresendrally - zumal das letzte Rekordhoch des DAX inzwischen fast zwei Monate zurückliegt.





Europas Börsen haben den Handel in der neuen Woche leichter aufgenommen. Der EURO STOXX 50 hält sich zur Eröffnung auf negativem Terrain. Händler halten sich am Montag zunächst etwas zurück. Viele Marktteilnehmer dürften erst einmal auf Impulse aus den USA warten, da dort zahlreiche Akteure nach dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende erst wieder an die Märkte zurückkehren. Am Freitag fand wegen des Brückentags nur ein verkürzter Handel statt. Zu Beginn stehen vor allem Konjunkturdaten im Mittelpunkt. In China sind neue Einkaufsmanagerindizes teilweise unter die wichtige 50-Punkte-Marke gerutscht, was auf eine schrumpfende Aktivität hindeutet. In Europa werden am Vormittag mehrere Einkaufsmanagerwerte in der zweiten Veröffentlichung erwartet. Am Nachmittag folgt dann der ISM-Index für das US-verarbeitende Gewerbe im November. Prognosen zufolge dürfte er mit 48,8 Punkten weitgehend stabil bleiben - und damit weiterhin unterhalb der Schwelle, die Wachstum signalisiert.





Die US-Börsen verabschiedeten sich nach verkürztem Handel mit positiven Vorzeichen ins Wochenende. Der Dow Jones zeigte sich freundlich und beendete die Sitzung um 0,61 Prozent höher auf 47.716,42 Zählern.

Der NASDAQ Composite schloss 0,65 Prozent höher auf 23.365,69 Punkten. Die US-Börsen haben am "Black Friday" weiter Boden gutgemacht. Wegen des Thanksgiving-Feiertags schloss der Handel in New York turnusgemäß früher. Zum Wochenausklang stützten vor allem Erwartungen an eine erneute geldpolitische Lockerung zur Belebung des Arbeitsmarktes die Kurse. Gleichzeitig bleibt das Thema "Künstliche Intelligenz" ein zentraler Treiber für Technologiewerte - auch wenn zuletzt Zweifel laut wurden, ob die Rally bereits überhitzt ist. Technologieaktien lagen erneut vorn. Die zuvor aufgekommenen Sorgen über überzogene Bewertungen und eine mögliche KI-Blase hatten sich etwas abgeschwächt. Rückenwind kam zudem von Spekulationen über sinkende Zinsen, die die Bewertung von Wachstumswerten begünstigen würden. Besonders im Fokus stand weiterhin Alphabet. Impulse lieferte die Einführung des Chatbots Gemini 3 sowie Berichte über eine potenziell milliardenschwere Kooperation mit Meta. Demnach soll Meta Interesse am Kauf von Google-Chips haben - ein Deal, der Alphabet nicht nur in direkte Konkurrenz zu NVIDIA bringen, sondern dem Rivalen auch einen wichtigen Kunden abspenstig machen könnte.