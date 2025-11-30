DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.728 +0,5%Euro1,1598 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Rohstoff-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

30.11.25 20:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.868,00 USD 39,50 USD 1,40%
Baumwolle
0,63 USD USD 0,22%
Bleipreis
1.955,00 USD 15,00 USD 0,77%
Dieselpreis Benzin
1,63 EUR -0,00 EUR -0,25%
EEX Strompreis Phelix DE
91,58 EUR 0,59 EUR 0,65%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
4,85 USD USD
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.216,34 USD USD
Haferpreis
2,95 USD -0,09 USD -3,04%
Heizölpreis
61,55 USD 0,79 USD 1,30%
Holzpreis
544,00 USD -6,00 USD -1,09%
Kaffeepreis
4,13 USD 0,02 USD 0,36%
Kakaopreis
3.945,00 GBP 165,00 GBP 4,37%
Kohlepreis
96,45 USD 0,55 USD 0,57%
Kupferpreis
11.004,00 USD 70,00 USD 0,64%
Lebendrindpreis
2,15 USD USD -0,13%
Mageres Schwein Preis
0,80 USD USD -0,19%
Maispreis
4,35 USD USD -0,06%
Mastrindpreis
3,23 USD -0,01 USD -0,29%
Milchpreis
17,20 USD USD
Naphthapreis (European)
529,61 USD 18,88 USD 3,70%
Nickelpreis
14.660,00 USD 55,00 USD 0,38%
Ölpreis (Brent)
63,20 USD -0,14 USD -0,22%
Ölpreis (WTI)
58,55 USD USD
Orangensaftpreis
1,56 USD 0,06 USD 3,76%
Palladiumpreis
1.451,00 USD USD
Palmölpreis
4.099,00 MYR 48,00 MYR 1,18%
Platinpreis
1.673,50 USD USD
Rapspreis
483,25 EUR EUR
Reispreis
10,10 USD 0,03 USD 0,25%
Silberpreis
56,41 USD USD
Sojabohnenmehlpreis
314,90 USD 0,50 USD 0,16%
Sojabohnenölpreis
0,52 USD 0,01 USD 1,75%
Sojabohnenpreis
11,37 USD -0,01 USD -0,04%
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,24%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
187,25 EUR -1,75 EUR -0,93%
Zinkpreis
3.255,00 USD 64,00 USD 2,01%
Zinnpreis
39.125,00 USD 725,00 USD 1,89%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,46%
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.216,34 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 56,41 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 56,41 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.673,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.673,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.451,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

