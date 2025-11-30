Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Rohstoff-Marktbericht

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.216,34 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 56,41 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 56,41 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.673,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.673,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.451,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net