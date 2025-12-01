DAX aktuell

Der Dezember könnte für DAX-Anleger zunächst leichte Verluste mit sich bringen: Vorbörsliche Indikationen sehen einen schwächeren Start.

Am Freitag war der DAX 0,29 Prozent höher bei 23.836,79 Punkten aus dem Handel gegagen.

Wer­bung Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Leichter Rücksetzer erwartet

Nach zuletzt starker Erholung dürfte der DAX etwas schwächer in den Dezember starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 23.715 Punkte.

Im November hatte der deutsche Leitindex zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im Dax bereits fast zwei Monate alt ist.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires