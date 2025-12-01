DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1608 +0,1%Öl63,60 +0,7%Gold4.240 +0,6%
10 vor 8

10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - XETRA-Handel ab heute 8-22 Uhr

01.12.25 07:50 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - XETRA-Handel ab heute mit neuen Handelszeiten: 8-22 Uhr | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.836,8 PKT 68,8 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.858,9 PKT -87,0 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.303,3 PKT -950,6 PKT -1,89%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.888,6 PKT 13,3 PKT 0,34%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich leichter

Der DAX gibt kurz vor der Handelseröffnung um 0,46 Prozent nach auf 23.726,50 Punkte. Ab heute erweitert die Deutsche Börse die XETRA-Handelszeiten für Privatanleger. Demnach ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden.

2. Börsen in Fernost uneinig - Tokio unter Druck

In Tokio steht der Nikkei 225 unter Druck und fällt zeitweise um 1,91 Prozent auf 49.298,48 Punkte zurück.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen freundlicher zu: Der Shanghai Composite steigt um 0,48 Prozent an auf 3.907,42 Zähler.

Daneben kann der Hang Seng in Hongkong um 0,65 Prozent zulegen auf 26.026,21 Einheiten.

3. HUGO BOSS sorgt für Verwirrung - Womöglich Wechsel an AR-Spitze

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns HUGO BOSS hat die Unterstützung seines größten Anteilseigner verloren. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Zur Nachricht

4. Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung

Vertreter der USA und der Ukraine haben im US-Bundesstaat Florida Gespräche über Wege für ein Ende des russischen Angriffskriegs aufgenommen. Zur Nachricht

5. Airbus- und Lufthansa-Aktie: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch

Nach einer bei rund 6.000 Airbus-Flugzeugen der A320-Reihe kurzfristig nötigen Überprüfung sind die Einschränkungen für den Flugverkehr überschaubar geblieben. Nach einem Hinweis des Flugzeugbauers nahmen einige Airlines bereits ab Freitagabend das Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Erleichterung nach Erfolg gegen Bayer Leverkusen

Voller Inbrunst brüllte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl seine Erleichterung über den eminent wichtigen Topspiel-Sieg heraus. "Jaaaa!" platzte es beim Gang in den Kabinentrakt nach dem 2:1 (1:0) bei Bayer Leverkusen aus Kehl heraus. Zur Nachricht

7. VW-Aktie: Offenbar Einigung über Zukunftspläne für Gläsernen Manufaktur

Für die Gläserne Manufaktur von Volkswagen gibt es Medienberichten zufolge Pläne, einen Innovationscampus zu entwickeln. Zur Nachricht

8. Bitcoin sackt zum Wochenstart deutlich ab - Kurs fällt auf rund 86.000 US-Dollar

Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel kräftig nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte auf der Handelsplattform Bitstamp um knapp fünf Prozent auf rund 86.000 US-Dollar ab. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt stark.

10. Euro wenig verändert

Der Euro tendiert am Montagmorgen wenig bewegt zum US-Dollar.

