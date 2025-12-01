DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1611 +0,2%Öl63,60 +0,7%Gold4.240 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Airbus 938914 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
Sieg im Top-Spiel

BVB-Aktie dennoch leichter: Erleichterung nach Erfolg gegen Bayer Leverkusen

01.12.25 08:23 Uhr
BVB-Aktie gibt jedoch ab: BVB legt Befreiungsschlag hin! Sieg gegen Leverkusen sorgt für große Erleichterung | finanzen.net

Voller Inbrunst brüllte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl seine Erleichterung über den eminent wichtigen Topspiel-Sieg heraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,38 EUR 0,09 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Jaaaa!" platzte es beim Gang in den Kabinentrakt nach dem 2:1 (1:0) bei Bayer Leverkusen aus Kehl heraus. Auf dem Spielfeld feierten die Profis von Borussia Dortmund (BVB) ihr Glück: Nach zwei sieglosen Spielen mit Last-Minute-Gegentoren am Stück brachte der BVB endlich wieder einen knappen Erfolg über die Zeit.

Wer­bung

Und das gegen ein Top-Team. Gegen RB Leipzig (1:1), den VfB Stuttgart (3:3) und Bayern München (1:2) waren die Dortmunder bislang sieglos geblieben. "Ich bin froh, wenn ich solche Akten schließen kann. Ab ins Archiv damit", sagte Mittelfeldspieler Julian Brandt dazu flapsig.

Die Lockerheit war auch deshalb so groß, weil das 4:0 in der Champions League gegen Villarreal und nun der Sieg im ersten von zwei Top-Duellen mit Ex-Meister Leverkusen sehr viel wieder beruhigt hat. Am Dienstag kommt es in Dortmund gleich zum Wiedersehen mit der Werkself im Pokal-Achtelfinale.

Zwei Siege in einer Woche mit Unruhe-Potenzial

Nach der denkwürdigen Mitgliederversammlung vor einer Woche, bei der der langjährige Clubchef Hans-Joachim Watzke mit nur 59 Prozent Ja-Stimmen zum Vereinspräsidenten gewählt worden war, den Gerüchten über einen möglichen Abgang von Top-Abwehrspieler Nico Schlotterbeck und den Berichten über den Strafbefehl wegen illegalen Waffensitzes gegen Karim Adeyemi war das Unruhe-Potenzial immens beim BVB. "Da haben wir was in die richtige Richtung gestoßen heute", sagte Kehl aber nun.

Wer­bung

In der Liga sind die Dortmunder wieder an Leverkusen vorbeigezogen, in der Champions League winkt die Direkt-Qualifikation für das Achtelfinale und im DFB-Pokal wollen die Dortmunder am Dienstag ins Viertelfinale einziehen. "Ich glaube schon, dass die Jungs alle wissen, dass es heute hier und auch am Dienstag in eine gewisse Richtung geht", sagte Kehl. "Wir sind in drei Wettbewerben sehr gut dabei, die Fokussierung ist absolut da."

Karim Adeyemi gibt Antworten auf dem Platz

In der Tat gaben die BVB-Profis sportlich zuletzt die passenden Antworten auf nicht-sportliche Unruheherde. Adeyemi brillierte nach den Strafbefehl-Berichten mit drei Toren in drei Spielen und zahlte das Vertrauen seines Trainers zurück. "Karim wurde vom lieben Gott geküsst und hat eine Schnelligkeit in die Wege gelegt bekommen, die er noch viel mehr nutzen muss", schwärmte Kovac am Samstag bei Sky, nachdem Adeyemi das vorentscheidende 2:0 geköpft hatte. "Ich habe noch nie einen Spieler so hochspringen sehen, wie ihn."

Auch für das Thema Schlotterbeck war der Sieg am Samstag Gold wert. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2027 aus, mehrere europäische Top-Clubs - unter anderem der FC Bayern - sollen interessiert sein. Schlotterbeck soll eine mögliche Verlängerung in Dortmund insbesondere von den Titelperspektiven in Dortmund abhängig machen und hatte auf das Doppelduell mit Leverkusen als Richtungsweiser hingewiesen.

Wer­bung

"Nico weiß, was er am BVB hat. Wir würden gerne mit ihm verlängern und seine Entwicklung weiter vorantreiben", sagte Kehl und Brandt meinte nun: "Ich mache mir bei meinem Schlotti keine Gedanken."

Für die Papiere des BVB geht es am Montag im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,60 Prozent runter auf 3,33 Euro.

/lap/DP/he

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen