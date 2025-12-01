DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1608 +0,1%Öl63,62 +0,7%Gold4.242 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Airbus 938914 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
DAX aktuell

Schwacher Wochenstart für den DAX zum Start in den Advent - Handelszeiten verlängert

01.12.25 08:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX verbucht kleinen Rücksetzer | finanzen.net

Der Dezember könnte für DAX-Anleger zunächst leichte Verluste mit sich bringen. XETRA-Handelszeiten für Privantanleger werden ab heute deutlich ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.836,8 PKT 68,8 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

Am Freitag war der DAX 0,29 Prozent höher bei 23.836,79 Punkten aus dem Handel gegagen.

Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Leichter Rücksetzer erwartet

Nach zuletzt starker Erholung dürfte der DAX etwas schwächer in den Dezember starten.
Im November hatte der deutsche Leitindex zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im Dax bereits fast zwei Monate alt ist.

Handelszeiten werden verlängert

Ab dem heutigen Montag, den 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die XETRA-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden, statt zuvor von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren - diese schließen um 22.00 Uhr.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

08:35dailyDAX: Schwacher Start auf guter Unterstützung
08:35dailyDAX: Schwacher Start auf guter Unterstützung
08:35dailyDAX: Schwacher Start auf guter Unterstützung
08:34Angst vor Crash: KI-Sorgen könnten Dax-Jahresbilanz vermiesen
08:12Aktien Frankfurt Ausblick: Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember
08:03Schwacher Wochenstart für den DAX zum Start in den Advent - Handelszeiten verlängert
07:5010 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - XETRA-Handel ab heute 8-22 Uhr
07:35dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
mehr