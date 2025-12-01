DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1608 +0,1%Öl63,62 +0,7%Gold4.242 +0,6%
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

01.12.25 07:35 Uhr
DAX 40
DAX 40
23.836,8 PKT 68,8 PKT 0,29%
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Nach zuletzt starker Erholung dürfte der DAX etwas schwächer in den Dezember starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 23.715 Punkte. Im November hatte der Dax zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im Dax bereits fast zwei Monate alt ist.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,61 Prozent auf 47.716,42 Zähler zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 3,18 Prozent. Im Monat November hingegen stagnierte das Börsenbarometer nahezu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,54 Prozent auf 6.849,09 Punkte nach oben. Der NASDAQ 100 gewann 0,78 Prozent auf 25.434,89 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN, GEWINNE IN HONGKONG UND SHANGHAI - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp zwei Prozent nachgab, zogen der CSI 300 und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel jeweils knapp ein Prozent an. In Japan sorgten mögliche Hinweise auf eine Leitzinserhöhung im Dezember für Verluste. Eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda wird am Markt so interpretiert. In China legten die Aktienkurse trotz schwacher Konjunkturdaten zu.

DAX 23836,79 0,29%

XDAX 23854,54 0,23%

EuroSTOXX 50 5668,17 0,27%

Stoxx50 4803,44 0,32%

DJIA 47716,42 0,61%

S&P 500 6849,09 0,54%

NASDAQ 100 25434,89 0,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,78 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1593 -0,07%

USD/Yen 155,67 -0,31%

Euro/Yen 180,46 -0,37%

BITCOIN:

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 86.051 -4,79%

ROHÖL:

Brent 63,69 +1,31 USD

WTI 59,85 +1,30 USD

/zb

