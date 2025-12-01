DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1611 +0,2%Öl63,61 +0,7%Gold4.243 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Airbus 938914 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Crash

Bitcoin sackt zum Wochenstart deutlich ab - Kurs fällt auf rund 86.000 US-Dollar

01.12.25 07:58 Uhr
Krypto-Markt unter Druck: Bitcoin stürzt auf rund 86.000 Dollar ab | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel kräftig nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.465,6767 CHF -3.176,8239 CHF -4,37%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74.449,6410 EUR -3.501,1118 EUR -4,49%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.351,0326 GBP -2.961,2825 GBP -4,33%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.427.953,8211 JPY -670.446,2987 JPY -4,76%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
86.422,1309 USD -3.997,2775 USD -4,42%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,69%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,52%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 6,39%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,62%
Charts|News

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte auf der Handelsplattform Bitstamp um knapp fünf Prozent auf rund 86.000 US-Dollar ab.

Damit baute er seine Verluste vom Samstag und Sonntag aus und fiel wieder auf das Niveau von Anfang vergangener Woche zurück. Am Freitag hatte sich der Kurs noch kräftig erholt und war bis auf 93.000 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Minus vom Montag entfernte sich der Bitcoin wieder deutlicher von seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar, das er Anfang Oktober erreicht hatte. Seit Ende 2024 ist der Wert des Bitcoin um acht Prozent gefallen. Die in den vergangenen Wochen zurückgegangene Risikobereitschaft der Anleger wirkte sich zum Start in den Dezember wieder stärker aus.

Händler sehen bei der Marke von 80.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützungsmarke für den Bitcoin. Auf diese war er am 21. November gefallen, konnte diese aber halten. Mit dem Bitcoin gerieten am Montag auch andere Kryptowährungen wie Ether stark unter Druck.

Der Wert aller Bitcoins liegt einer Aufstellung von Coinmarketcap.com derzeit bei rund 1,7 Billionen Dollar (rund 1,5 Billionen Euro). Damit dominiert der Bitcoin den Markt für Kryptowährungen, der auf knapp 3 Billionen Dollar taxiert wird.

/zb/stk/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: VallaV / Shutterstock.com, Dorottya Mathe / Shutterstock.com