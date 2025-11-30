Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 48 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 48 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 48/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 21.11.2025 und dem 28.11.2025. Stand ist der 28.11.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: HENSOLDT
HENSOLDT: -5,72 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 29: PNE
PNE: 0,20 Prozent
Quelle: PNE
Platz 28: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,51 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 27: Nordex
Nordex: 1,33 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 26: SAP SE
SAP SE: 1,73 Prozent
Quelle: SAP
Platz 25: QIAGEN
QIAGEN: 1,84 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 24: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 2,56 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 23: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 2,72 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 22: Drägerwerk
Drägerwerk: 3,07 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 21: freenet
freenet: 4,01 Prozent
Quelle: freenet
Platz 20: IONOS
IONOS: 4,11 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 19: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 4,46 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 18: Kontron
Kontron: 5,42 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 17: JENOPTIK
JENOPTIK: 5,84 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 16: Nagarro SE
Nagarro SE: 5,90 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 15: TeamViewer
TeamViewer: 7,04 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 14: United Internet
United Internet: 7,30 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 13: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 7,30 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 12: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 7,62 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 11: CANCOM SE
CANCOM SE: 8,10 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 10: SMA Solar
SMA Solar: 8,40 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 9: ATOSS Software
ATOSS Software: 8,47 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 8: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 9,93 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 7: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 10,16 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 6: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 11,41 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 5: 1&1
1&1: 11,49 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 4: Sartorius vz
Sartorius vz: 11,50 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 3: Infineon
Infineon: 14,62 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 2: Siltronic
Siltronic: 15,04 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Bechtle
Bechtle: 15,69 Prozent
Quelle: Bechtle AG
