Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 48 im Überblick

30.11.25 03:37 Uhr
TecDAX-Performance in KW 48: Diese Aktien legten zu - und diese verloren
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 48 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.591,8 PKT 28,4 PKT 0,80%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 48

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 48/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 21.11.2025 und dem 28.11.2025. Stand ist der 28.11.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: HENSOLDT

HENSOLDT: -5,72 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 29: PNE

PNE: 0,20 Prozent

Quelle: PNE

Platz 28: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,51 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 27: Nordex

Nordex: 1,33 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 26: SAP SE

SAP SE: 1,73 Prozent

Quelle: SAP

Platz 25: QIAGEN

QIAGEN: 1,84 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 24: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 2,56 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 23: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 2,72 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 22: Drägerwerk

Drägerwerk: 3,07 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 21: freenet

freenet: 4,01 Prozent

Quelle: freenet

Platz 20: IONOS

IONOS: 4,11 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 19: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 4,46 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 18: Kontron

Kontron: 5,42 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 17: JENOPTIK

JENOPTIK: 5,84 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 16: Nagarro SE

Nagarro SE: 5,90 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 15: TeamViewer

TeamViewer: 7,04 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 14: United Internet

United Internet: 7,30 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 13: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 7,30 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 12: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 7,62 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 11: CANCOM SE

CANCOM SE: 8,10 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 10: SMA Solar

SMA Solar: 8,40 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 9: ATOSS Software

ATOSS Software: 8,47 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 8: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 9,93 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 7: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 10,16 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 6: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 11,41 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 5: 1&1

1&1: 11,49 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 4: Sartorius vz

Sartorius vz: 11,50 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 3: Infineon

Infineon: 14,62 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 2: Siltronic

Siltronic: 15,04 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Bechtle

Bechtle: 15,69 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

