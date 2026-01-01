DAX24.944 -1,4%Est505.930 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.023 -0,8%Euro1,1631 +0,4%Öl63,71 -0,8%Gold4.666 +1,5%
Niederländische Marine-Offiziere verlassen Grönland

19.01.26 12:06 Uhr

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die beiden niederländischen Marineoffiziere, die in Grönland an der europäischen Erkundungsmission teilgenommen haben, kehren nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Montag in die Niederlande zurück. Sie hätten ihre Untersuchungen wie geplant abgeschlossen, teilte das Ministerium in Den Haag mit. Die Offiziere waren am Freitag nach Grönland geflogen.

An der militärischen Erkundung unter Leitung von Dänemark hatten sich mehrere Nato-Partner darunter auch Deutschland beteiligt. Ziel war es, die Möglichkeiten für eine gemeinsame Nato-Übung (Arctic Endurance) zu prüfen. Die Vorbereitungen sollen nach Angaben des Ministeriums von Dänemark und den Niederlanden aus fortgesetzt werden.

Trump kündigte am Wochenende an, die Einfuhrzölle für die Länder, die sich an der Erkundungsmission beteiligt hatten, um zehn Prozent zu erhöhen. Die niederländische Regierung hat diesen Schritt scharf kritisiert./xx/DP/mis