Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten

Monats-Einschätzungen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 338,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 201,95 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 98,07 17.11.2025

