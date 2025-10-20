Oracle Aktie
Marktkap. 713,15 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Nach einem Investorentag sowie einer Veranstaltung des Softwarekonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehe er davon aus, dass die Aktie noch steigen könne, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Beschleunigung des Wachstums habe noch nicht einmal begonnen, und für die Schätzungen sehe er Luft nach oben. Zudem könnte sich auch das Nicht-KI-Geschäft verbessern. Der Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz sei gerechtfertigt./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 380,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 277,18
|Abst. Kursziel*:
37,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 278,00
|Abst. Kursziel aktuell:
36,69%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 311,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
