DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Oracle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Oracle Aktien-Sparplan
237,45 EUR +0,30 EUR +0,13 %
FSE
278,00 USD +0,85 USD +0,30 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 713,15 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 871460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ORCL

UBS AG

Oracle Buy

08:01 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
237,45 EUR 0,30 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Nach einem Investorentag sowie einer Veranstaltung des Softwarekonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehe er davon aus, dass die Aktie noch steigen könne, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Beschleunigung des Wachstums habe noch nicht einmal begonnen, und für die Schätzungen sehe er Luft nach oben. Zudem könnte sich auch das Nicht-KI-Geschäft verbessern. Der Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz sei gerechtfertigt./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 380,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 277,18		 Abst. Kursziel*:
37,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 278,00		 Abst. Kursziel aktuell:
36,69%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 311,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

08:01 Oracle Buy UBS AG
20.10.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Überbewertet? KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
finanzen.net Gewinne in New York: S&P 500 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle verliert am Montagabend
finanzen.net Montagshandel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Montagnachmittag
finanzen.net Zuversicht in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der S&P 500 am Mittag
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittag
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zacks Oracle (ORCL) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
PR Newswire ORACLE'S ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS TO BE HELD NOVEMBER 18, 2025
PR Newswire Sunnybrook Health Sciences Centre Selects Oracle Health Technology to Enhance Patient and Caregiver Experiences
PR Newswire Oracle Enhances Public Safety Suite for Real-Time Data Intelligence
PR Newswire Minnesota First Responder Agency Modernizes Public Safety with Oracle
MotleyFool Warren Buffett Just Hit the Buy Button for $521,592,958. Is the Oracle of Omaha Starting to See Value in the Stock Market?
MotleyFool PineStone Sells $41.1 Million in Oracle Stock After Rally — Here's What Long-Term Investors Should Know
MotleyFool Is Now the Time to Buy Oracle Stock?
RSS Feed
Oracle Corp. zu myNews hinzufügen