DAX25.123 -0,6%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.799 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,25 +0,8%Gold5.195 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung
Rekordjagd

Siemens Energy-Aktie nach Rekordzahlen und angehobenen Kurszielen weiter stark

23.02.26 15:10 Uhr
Siemens Energy startet stark ins neue Geschäftsjahr - Analysten bleiben bullish für die Aktie | finanzen.net

Ein massiver Auftragsboom bei Gasturbinen und eine deutliche Erholung der Windtochter Gamesa haben Siemens Energy einen spektakulären Start ins Geschäftsjahr beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
167,30 EUR 2,50 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Bereinigte Marge übertrifft sowohl die Analystenschätzungen als auch das eigene Jahresziel
• Neugeschäft bei Gasturbinen gewachsen - Auftragsbestand auf historischem Rekordwert
• Analysten schrauben Kursziele hoch

Wer­bung

Siemens Energy hat einen fulminanten Start in das neue Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt. Getrieben von einer massiven Nachfrage nach Gasturbinen und einem weiterhin florierenden Netztechnik-Bereich konnte der Energietechnikkonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutliche Zuwächse verbuchen. Dank prall gefüllter Auftragsbücher blickt das Management zuversichtlich auf das laufende Jahr.

Rekordnachfrage sorgt für Auftragsboom

Das erste Quartal (Stichtag Ende Dezember) stand ganz im Zeichen des Neugeschäfts. Die Auftragseingänge kletterten auf vergleichbarer Basis um gut ein Drittel auf den Rekordwert von 17,6 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend präsentierte sich dabei das Gasturbinengeschäft, das seinen Auftragseingang um mehr als 80 Prozent auf 8,75 Milliarden Euro fast verdoppelte. Auch die Netztechnik trug mit einem Zuwachs von über 20 Prozent maßgeblich zum Erfolg bei.

Die stärksten Impulse kamen dabei aus den USA, die sich als wichtigster Wachstumsmotor erwiesen. Insgesamt sitzt Siemens Energy nun auf einem historischen Auftragsbestand von 146 Milliarden Euro, was eine hohe Planungssicherheit für die kommenden Jahre garantiert.

Wer­bung

Margen und Gewinn übertreffen Erwartungen

Die starke operative Entwicklung schlug sich unmittelbar in den Ergebniszahlen nieder. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 12,8 Prozent auf knapp 9,7 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel der Sprung beim bereinigten operativen Ergebnis aus: Dieses konnte von 481 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nun 1,16 Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden.

Besonders erfreulich für Anleger: Die operative Marge kletterte auf 12 Prozent und lag damit nicht nur deutlich über dem Vorjahreswert, sondern übertraf auch die Analystenschätzungen sowie den eigenen Zielkorridor für das Gesamtjahr (9 bis 11 Prozent). Unter dem Strich konnte Siemens Energy den Konzerngewinn mit 746 Millionen Euro nahezu verdreifachen.

Stabilisierung bei Siemens Gamesa und Ausblick

Ein weiterer Lichtblick ist die Entwicklung bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Das Sorgenkind der vergangenen Jahre konnte seine Verluste signifikant reduzieren und stabilisierte damit das Gesamtergebnis des Konzerns.

Wer­bung

Angesichts dieser starken Quartalszahlen hält Siemens Energy an seiner Prognose für das am 30. September endende Geschäftsjahr 2025/26 fest. Das Rekordauftragsbuch bildet das Fundament für die Erwartung, die gesetzten Jahresziele sicher zu erreichen.

Analysten schrauben Kursziele hoch

Infolge dieser Dynamik haben mehrere Banken ihre Erwartungen nach oben geschraubt. Die RBC erhöhte ihr Kursziel auf 185 Euro und begründete dies mit einer gesteigerten Zuversicht in das Gasgeschäft sowie den freien Cashflow. Die Deutsche Bank passte ihre Schätzungen ebenfalls an und hob das Ziel auf 180 Euro an, wobei beide Institute ihre Kaufempfehlungen bestätigten.

JPMorgan sieht für die Aktie sogar ein Potenzial bis 200 Euro und führt den Titel weiterhin auf ihrer "Analyst Focus List". Seit Beginn des Jahres 2026 konnte Siemens Energy den breiten US-Markt (S&P 500) deutlich hinter sich lassen. Das starke Auftaktquartal hat den Experten zufolge das Vertrauen in die langfristige Anlagestrategie des Münchner Energietechnik-Konzerns nachhaltig gestärkt.

Siemens Energy-Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy war nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal bei Anlegern wie schon seit vielen Monaten heiß begehrt und setzte die Rekordjagd, die im Oktober 2024 mit einer Bestmarke begonnen hatte, fort. Erstmals wurden Kurse über 160 Euro für die Anteilsscheine bezahlt. Im noch jungen Jahr hat die Siemens Energy-Aktie rund 37 Prozent an Wert gewonnen (Stand: Schlusskurs vom 20.02.2026). Am Montag geht es für die Papiere im XETRA-Handel zeitweise um 0,94 Prozent auf 166,80 Euro nach oben. Ihr aktuelles Rekordhoch erreichte die Siemens Energy-Aktie vergangenen Mittwoch bei 167,60 Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen