Rekordjagd

Ein massiver Auftragsboom bei Gasturbinen und eine deutliche Erholung der Windtochter Gamesa haben Siemens Energy einen spektakulären Start ins Geschäftsjahr beschert.

• Bereinigte Marge übertrifft sowohl die Analystenschätzungen als auch das eigene Jahresziel

• Neugeschäft bei Gasturbinen gewachsen - Auftragsbestand auf historischem Rekordwert

• Analysten schrauben Kursziele hoch



Siemens Energy hat einen fulminanten Start in das neue Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt. Getrieben von einer massiven Nachfrage nach Gasturbinen und einem weiterhin florierenden Netztechnik-Bereich konnte der Energietechnikkonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutliche Zuwächse verbuchen. Dank prall gefüllter Auftragsbücher blickt das Management zuversichtlich auf das laufende Jahr.

Rekordnachfrage sorgt für Auftragsboom

Das erste Quartal (Stichtag Ende Dezember) stand ganz im Zeichen des Neugeschäfts. Die Auftragseingänge kletterten auf vergleichbarer Basis um gut ein Drittel auf den Rekordwert von 17,6 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend präsentierte sich dabei das Gasturbinengeschäft, das seinen Auftragseingang um mehr als 80 Prozent auf 8,75 Milliarden Euro fast verdoppelte. Auch die Netztechnik trug mit einem Zuwachs von über 20 Prozent maßgeblich zum Erfolg bei.

Die stärksten Impulse kamen dabei aus den USA, die sich als wichtigster Wachstumsmotor erwiesen. Insgesamt sitzt Siemens Energy nun auf einem historischen Auftragsbestand von 146 Milliarden Euro, was eine hohe Planungssicherheit für die kommenden Jahre garantiert.

Margen und Gewinn übertreffen Erwartungen

Die starke operative Entwicklung schlug sich unmittelbar in den Ergebniszahlen nieder. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 12,8 Prozent auf knapp 9,7 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel der Sprung beim bereinigten operativen Ergebnis aus: Dieses konnte von 481 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nun 1,16 Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden.

Besonders erfreulich für Anleger: Die operative Marge kletterte auf 12 Prozent und lag damit nicht nur deutlich über dem Vorjahreswert, sondern übertraf auch die Analystenschätzungen sowie den eigenen Zielkorridor für das Gesamtjahr (9 bis 11 Prozent). Unter dem Strich konnte Siemens Energy den Konzerngewinn mit 746 Millionen Euro nahezu verdreifachen.

Stabilisierung bei Siemens Gamesa und Ausblick

Ein weiterer Lichtblick ist die Entwicklung bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Das Sorgenkind der vergangenen Jahre konnte seine Verluste signifikant reduzieren und stabilisierte damit das Gesamtergebnis des Konzerns.

Angesichts dieser starken Quartalszahlen hält Siemens Energy an seiner Prognose für das am 30. September endende Geschäftsjahr 2025/26 fest. Das Rekordauftragsbuch bildet das Fundament für die Erwartung, die gesetzten Jahresziele sicher zu erreichen.

Analysten schrauben Kursziele hoch

Infolge dieser Dynamik haben mehrere Banken ihre Erwartungen nach oben geschraubt. Die RBC erhöhte ihr Kursziel auf 185 Euro und begründete dies mit einer gesteigerten Zuversicht in das Gasgeschäft sowie den freien Cashflow. Die Deutsche Bank passte ihre Schätzungen ebenfalls an und hob das Ziel auf 180 Euro an, wobei beide Institute ihre Kaufempfehlungen bestätigten.

JPMorgan sieht für die Aktie sogar ein Potenzial bis 200 Euro und führt den Titel weiterhin auf ihrer "Analyst Focus List". Seit Beginn des Jahres 2026 konnte Siemens Energy den breiten US-Markt (S&P 500) deutlich hinter sich lassen. Das starke Auftaktquartal hat den Experten zufolge das Vertrauen in die langfristige Anlagestrategie des Münchner Energietechnik-Konzerns nachhaltig gestärkt.

Siemens Energy-Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy war nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal bei Anlegern wie schon seit vielen Monaten heiß begehrt und setzte die Rekordjagd, die im Oktober 2024 mit einer Bestmarke begonnen hatte, fort. Erstmals wurden Kurse über 160 Euro für die Anteilsscheine bezahlt. Im noch jungen Jahr hat die Siemens Energy-Aktie rund 37 Prozent an Wert gewonnen (Stand: Schlusskurs vom 20.02.2026). Am Montag geht es für die Papiere im XETRA-Handel zeitweise um 0,94 Prozent auf 166,80 Euro nach oben. Ihr aktuelles Rekordhoch erreichte die Siemens Energy-Aktie vergangenen Mittwoch bei 167,60 Euro.

Redaktion finanzen.net