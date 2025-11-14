DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, SUSS MicroTec, Formycon im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren eingebracht DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren eingebracht
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren
Oracle Aktie

193,92 EUR +0,70 EUR +0,36 %
STU
225,03 USD +7,53 USD +3,46 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 546,92 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

08:46 Uhr
Oracle Buy
Oracle Corp.
193,92 EUR 0,70 EUR 0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Seit dem Rekordhoch am 10. September habe die Aktie fast ein Drittel an Wert verloren, da sich die Sorgen über zu hohe Schulden für den Aufbau von KI-Kapazitäten vor allem auf den Softwarekonzern konzentriert hätten, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntag. Oracle drohten die größten Risiken durch OpenAI, und die Führung habe es beim Analystentag im Oktober auch versäumt, sich zum Thema Investitionen zu äußern. Die negative Kursentwicklung erscheine aber überzogen und die Bewertung nun attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

08:46 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Oracle Buy UBS AG
20.10.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

