Oracle Aktie
Marktkap. 546,92 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Seit dem Rekordhoch am 10. September habe die Aktie fast ein Drittel an Wert verloren, da sich die Sorgen über zu hohe Schulden für den Aufbau von KI-Kapazitäten vor allem auf den Softwarekonzern konzentriert hätten, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntag. Oracle drohten die größten Risiken durch OpenAI, und die Führung habe es beim Analystentag im Oktober auch versäumt, sich zum Thema Investitionen zu äußern. Die negative Kursentwicklung erscheine aber überzogen und die Bewertung nun attraktiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 222,85
|Abst. Kursziel*:
79,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 225,03
|Abst. Kursziel aktuell:
77,75%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 311,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.