Oracle Aktie
Marktkap. 712,54 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern trete in eine neue Wachstumsphase ein, resümierte Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Oracle profitiere vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur, signalisiere über seine Geschäftsziele ein stärkeres Wachstum und erhalte von Partnern und Kunden ein deutlich positiveres Feedback als früher./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 313,00
|Abst. Kursziel*:
27,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 291,89
|Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 307,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
