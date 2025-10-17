DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.296 +0,1%Top 10 Crypto 14,86 -0,5%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 91.632 -0,3%Euro 1,1655 +0,0%Öl 61,34 +0,5%Gold 4.250 %
Oracle Aktie

248,60 EUR -19,40 EUR -7,24 %
291,89 USD +0,61 USD +0,21 %
Marktkap. 712,54 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

17.10.25
Oracle Buy
Oracle Corp.
248,60 EUR -19,40 EUR -7,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern trete in eine neue Wachstumsphase ein, resümierte Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Oracle profitiere vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur, signalisiere über seine Geschäftsziele ein stärkeres Wachstum und erhalte von Partnern und Kunden ein deutlich positiveres Feedback als früher./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 313,00		 Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 291,89		 Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 307,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

17.10.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
22.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

