DAX 23.682 +0,2%ESt50 5.382 +0,4%Top 10 Crypto 16,03 +1,5%Dow 46.075 +1,3%Nas 22.040 +0,7%Bitcoin 97.560 +0,2%Euro 1,1737 +0,3%Öl 66,41 -1,8%Gold 3.635 -0,2%
Oracle Aktie

271,30 EUR -7,15 EUR -2,57 %
STU
319,38 USD -9,02 USD -2,75 %
BTT
Marktkap. 580,44 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

DZ BANK

Oracle Kaufen

17:01 Uhr
Oracle Kaufen
Oracle Corp.
271,30 EUR -7,15 EUR -2,57%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten zwar moderat unter den Erwartungen gelegen, die vertraglich bereits fixierten und noch nicht realisierten Zukunftsumsätze (RPO) aber "für ungläubiges Staunen bei den Investoren und eine wahre Kursexplosion der Aktie gesorgt", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen "gehört definitiv zu den Gewinnern des KI-Zeitalters und wird seine Bewertung im Zeitverlauf weiter steigern", so seine Überzeugung. Allerdings werde die Luft zunehmend dünn./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Kaufen

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 314,51		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 319,38		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

17:01 Oracle Kaufen DZ BANK
10.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 Oracle Buy UBS AG
mehr Analysen

