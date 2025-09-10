Oracle Aktie
Marktkap. 580,44 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten zwar moderat unter den Erwartungen gelegen, die vertraglich bereits fixierten und noch nicht realisierten Zukunftsumsätze (RPO) aber "für ungläubiges Staunen bei den Investoren und eine wahre Kursexplosion der Aktie gesorgt", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen "gehört definitiv zu den Gewinnern des KI-Zeitalters und wird seine Bewertung im Zeitverlauf weiter steigern", so seine Überzeugung. Allerdings werde die Luft zunehmend dünn./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Oracle Kaufen
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 314,51
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 319,38
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|17:01
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Oracle Buy
|UBS AG
