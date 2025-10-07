DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1687 -0,2%Öl65,64 +0,2%Gold3.961 ±0,0%
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Infrastrukturabkommen

Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie

07.10.25 07:06 Uhr
Nach Kursfeuerwerk: Diese ETFs investieren stark in die NYSE-Aktie Oracle | finanzen.net

Nach dem Bekanntwerden eines Infrastrukturabkommens mit OpenAI verzeichnete die Oracle-Aktie eine Kursexplosion. Diese ETFs besitzen beträchtliche Anteile des US-Soft- und Hardwareherstellers.

• USA treiben KI-Wettrennen voran
• Milliarden-Vereinbarung zwischen Oracle und OpenAI
• Zahlreiche ETFs investieren stark in Oracle

Um die USA zum globalen Zentrum für KI-Rechenleistung zu machen, hat die US-Regierung Anfang 2025 offiziell das Stargate-Projekt vorgestellt. Im Rahmen dieses Projekts sollen in den kommenden Jahren fünf neue Rechenzentren in den USA entstehen - drei davon werden von OpenAI und Oracle realisiert. Medienberichten zufolge hat Oracle einen Vertrag über 300 Milliarden US-Dollar mit OpenAI über fünf Jahre abgeschlossen.

An den Börsen hat dieses Infrastrukturabkommen die KI-Euphorie nochmal deutlich angeheizt. Da sich ETFs in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Anlageformen entwickelt haben, ist es für Anleger interessant zu wissen, in welchen ETFs Oracle besonders hoch gewichtet ist.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Im von der DWS Investment herausgegebenen Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ist Oracle mit einem Anteil von rund 5,4 Prozent enthalten. Dieser ETF bildet den NASDAQ Global Artificial Intelligence and Big Data Index ab und investiert weltweit in Unternehmen, die in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Datensicherheit sowie Datenverarbeitung tätig sind.

Invesco Artificial Intelligence Enablers ETF

Im Invesco Artificial Intelligence Enablers ETF beläuft sich die Oracle-Beteiligung auf etwa 2,95 Prozent. Dieser ETF bildet den S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index nach und setzt weltweit auf Unternehmen, die Technologien, Infrastrukturen und Dienstleistungen im Bereich künstliche Intelligenz entwickeln und anbieten.

First Trust Cloud Computing ETF

Im First Trust Cloud Computing ETF ist Oracle derweil mit 4,98 Prozent gewichtet. Da dieser ETF den ISE CTA Cloud Computing Index nachbildet, investiert er insbesondere in Cloud-Computing-Unternehmen.

iShares AI Infrastructure ETF

Im iShares AI Infrastructure ETF, der von BlackRock emittiert wird, ist Oracle indes mit einem Anteil von 4,63 Prozent enthalten. Der ETF bildet den Stoxx Global AI Infrastructure Index ab und investiert weltweit in bedeutende KI-Unternehmen, wobei der Fokus auf die Bereiche Halbleiter, Cloud Computing und Big-Data-Technologien gerichtet ist.

Redaktion finanzen.net

