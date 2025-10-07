DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto17,40 +2,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.558 ±0,0%Euro1,1700 -0,1%Öl65,57 +0,1%Gold3.958 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Milliardengeschäft

Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert

07.10.25 03:44 Uhr
Gefahr für NASDAQ-Aktie Tesla: Der E-Auto-Pionier fordert von Trump Beibehaltung von US-Emissionsstandards | finanzen.net

Der Tesla-Konzern hat die Trump-Administration eindringlich aufgefordert, die Emissionsstandards für Fahrzeuge nicht aufzuheben. Für den E-Auto-Pionier stehen Milliarden auf dem Spiel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
51,39 EUR 1,49 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
385,75 EUR 28,90 EUR 8,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
16,80 EUR 0,32 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
93,00 EUR -0,30 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• US-Umweltbehörde will wohl Regeln für Fahrzeugemissionen lockern
• Tesla plädiert für Festhalten an strengen Abgasvorschriften
• Teslas Geschäftsmodell bedroht

Wer­bung

Nachdem mehrere große Automobilkonzerne - darunter General Motors, Toyota und Volkswagen - die US-Umweltbehörde EPA gebeten hatten, die strengen Emissionsgrenzwerte zurückzunehmen, hat sich Tesla gegen dieses Ansinnen gestellt. Die Lobby-Gruppe sprach von zu ambitionierten Vorgaben und monierte die damit verbundenen hohen Kosten.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, schrieb der E-Auto-Hersteller daraufhin in einem Kommentar, ein solcher Rückbau der US-Emissionsstandards würde "den Motoren- und Fahrzeugherstellern einen Freifahrtschein für die Messung, Kontrolle und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen für alle Straßenmotoren und Fahrzeuge geben".

Eine Lockerung der Abgasvorschriften mindere "den Wert der leistungsbezogenen Anreize, die Elektrofahrzeughersteller im Rahmen der Normen erhalten, und schafft ungleiche Wettbewerbsbedingungen, was den Anreiz für Investitionen in Fahrzeuginnovationen verringert", warnte Tesla.

Wer­bung

Umweltbehörde will Abgasregeln lockern

Die EPA hatte bereits zuvor signalisiert, dass sie die Einschätzung zurückziehen will, wonach der Klimawandel die Gesundheit der US-Bürger beeinträchtigt. Dieser Schritt würde in der Folge die Rechtsgrundlage schwächen, um bei den Vorschriften zum Treibstoffverbrauch auch auf CO2 zu achten.

Milliardengeschäft für Tesla

Sollten die US-Emissionsgrenzwerte wie geplant gestrichen werden, dann würde für Tesla ein Milliardengeschäft wegbrechen. Denn weil der von Elon Musk geführte Konzern ausschließlich Elektroautos herstellt, konnte er bisher die vorgegebenen Grenzwerte locker unterschreiten und somit seinen Überschuss an Emissionszertifikaten an andere Autohersteller verkaufen, die aufgrund ihrer Verbrenner-Pkws die Abgasziele nicht aus eigener Kraft erreichen konnten.

Allein im Jahr 2024 nahm Tesla eigenen Angaben zufolge weltweit 2,8 Milliarden Dollar durch den Verkauf dieser Emissionszertifikate ein. Für den US-Konzern geht es somit nicht nur um Klimapolitik, sondern um ein Kernstück seines Geschäftsmodells.

Wer­bung

Donald Trump und Elon Musk

Enorme Brisanz verleiht diesem Thema der Umstand, dass Tesla-CEO Elon Musk ein enger Berater von US-Präsident Donald Trump war und dessen Wahlkampf massiv finanziell unterstützt hatte. Doch dieses Frühjahr haben sich die beiden wegen des Staatshaushalts zerstritten, wobei Trump andeutete, dass Musk nur deshalb Einwände habe, weil der Haushaltsentwurf vorsehe, Steuergutschriften für Käufer von Elektrofahrzeuge abzuschaffen. Doch inzwischen scheinen sich die Wogen wieder geglättet zu haben, jedenfalls zeigten sich Musk und Trump zuletzt einträchtig bei der Trauerfeier für den ermordeten Rechtspopulisten Charlie Kirk.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen