Volkswagen (VW) vz. Aktie

90,82 EUR -1,06 EUR -1,15 %
Marktkap. 45,95 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Warburg Research

11:16 Uhr
Volkswagen (VW) AG Vz.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 149 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen an die Neunmonatszahlen an. Die Wolfsburger steckten weiter in ihrem Prozess der Selbstoptimierung, so der Experte in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Geschäftsjahr 2025 dürfte aber den Boden bilden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
151,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,32 €		 Abst. Kursziel*:
67,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,26%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

11:16 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
03.11.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
03.11.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Aktie im Blick Volkswagen (VW) vz-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie Volkswagen (VW) vz-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie
finanzen.net Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller
dpa-afx China kritisiert im Chip-Streit die Niederlande scharf
finanzen.net DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag ab
finanzen.net BYD-Aktie im Blick: Chinesischer E-Autohersteller unter Top 5 der größten Autohersteller - schärfster Tesla-Konkurrent?
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
