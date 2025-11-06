DAX 23.510 -0,9%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,90 +0,5%Gold 3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
93,76 EUR +1,12 EUR +1,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,21 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

Deutsche Bank AG

Volkswagen (VW) vz Buy

12:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
93,76 EUR 1,12 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Beim Autobauer gebe es am Ende vieler Tunnel etwas Licht, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht sich darin bestätigt, dass VW zwar nach wie vor mit verschiedenen Problemen konfrontiert ist, aber gute Fortschritte macht. Dies gelte vor allem in Bezug auf China, US-Zölle, interne Umstrukturierungen und die Elektromobilität./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
94,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
93,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

12:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
08:01 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
03.11.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
03.11.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Bewertung im Blick Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start freundlich
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Start
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Vormittag positiv
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
dpa-afx VW-Aktie in Grün: Produktion läuft weiter
finanzen.net Fahrweise, Batteriepflege & Co.: Strom sparen beim E-Auto
Business Times Volkswagen to develop chip for China smart cars with Horizon Robotics
Financial Times VW starts developing AI chip in bid to claw back China sales
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen