Volkswagen (VW) vz. Aktie

96,96 EUR -0,28 EUR -0,29 %
STU
Marktkap. 49,25 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

08:31 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
97,36 €		 Abst. Kursziel*:
12,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
96,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,45%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

08:31 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

