Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 49,25 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
97,36 €
|Abst. Kursziel*:
12,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
96,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,45%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
