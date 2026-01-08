DAX25.260 +0,5%Est505.971 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.566 -0,6%Euro1,1643 -0,2%Öl62,51 -0,3%Gold4.468 -0,2%
Verschneite Straßen

VW-Aktie im Blick: Sturmtief Elli stoppt Golf-Produktion in Wolfsburg

09.01.26 13:40 Uhr
Das Sturmtief Elli bremst bei VW nun auch in Wolfsburg die Produktion.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,80 EUR 3,55 EUR 3,51%
Weil wegen verschneiter Straßen nicht genug Teile von den Zulieferern ankommen, ist im Stammwerk eine der drei geplanten Spätschichten abgesagt worden. Betroffen sei ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende gehe. Tiguan, Touran und Tayron laufen laut Volkswagen auf zwei Produktionslinien weiter.

In Emden hatte VW die Produktion bereits vorsorglich komplett gestoppt. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden. Der Standort hat mehr als 8.000 Mitarbeiter.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,19 Prozent höher bei 105,05 Euro.

/fjo/DP/nas

WOLFSBURG (dpa-AFX)

