VW-Aktie im Blick: Sturmtief Elli stoppt Golf-Produktion in Wolfsburg
Das Sturmtief Elli bremst bei VW nun auch in Wolfsburg die Produktion.
Werte in diesem Artikel
Weil wegen verschneiter Straßen nicht genug Teile von den Zulieferern ankommen, ist im Stammwerk eine der drei geplanten Spätschichten abgesagt worden. Betroffen sei ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende gehe. Tiguan, Touran und Tayron laufen laut Volkswagen auf zwei Produktionslinien weiter.
In Emden hatte VW die Produktion bereits vorsorglich komplett gestoppt. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden. Der Standort hat mehr als 8.000 Mitarbeiter.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,19 Prozent höher bei 105,05 Euro.
/fjo/DP/nas
WOLFSBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Volkswagen (VW) vz. News
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com