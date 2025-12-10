VW-Aktie kaum bewegt: Selbstfahrender Elektro-Bulli kommt nach Oslo
VW will seinen autonom fahrenden Elektro-Bulli ID. Buzz künftig auch in Norwegen einsetzen.
Werte in diesem Artikel
Mit den Osloer Verkehrsbetrieben Ruter und dem nordischen Betreiber Holo sei eine entsprechende Partnerschaft vereinbart worden, teilte die VW-Tochter Moia mit. Ab Frühjahr 2026 werde der VW-Shuttledienst Fahrzeuge und Buchungssoftware samt App bereitstellen.
Oslo ist nach Hamburg und Berlin die dritte Stadt in Europa, in der Moia den selbstfahrenden ID. Buzz AD an den Start schickt. Im kommenden Jahr soll früheren Angaben zufolge Los Angeles in den USA folgen, wo Moia mit dem Fahrdienst Uber kooperiert.
Bisher sind die selbstfahrenden VW-Busse noch mit einem Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer unterwegs, der notfalls eingreifen kann. Bis Ende 2026 will VW früheren Angaben zufolge in Europa und den USA die Zulassung für den fahrerlosen Betrieb erhalten. Danach könne auf den bisher noch vorgeschriebenen Sicherheitsfahrer verzichtet werden. Testfahrten mit Prototypen gibt es bereits seit 2021.
Die VW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,05 Prozent höher bei 106,90 Euro.
/fjo/DP/nas
OSLO/HAMBURG (dpa-AFX)
