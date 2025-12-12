DAX24.343 +0,2%Est505.774 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,1%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.786 ±0,0%Euro1,1727 -0,1%Öl61,10 -0,7%Gold4.333 +1,3%
ID.3 bleibt länger

VW-Aktie im Plus: Volkswagen hält am Cupra Born in Zwickau fest

12.12.25 13:01 Uhr
VW bleibt in Zwickau breiter aufgestellt als bisher geplant - Aktie in Grün | finanzen.net

Das Zwickauer Volkswagen-Werk bleibt breiter aufgestellt als bisher geplant.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
108,15 EUR 0,90 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Gemäß einer konzernweiten Vereinbarung aus dem Vorjahr sollte die Fabrik ihre ID-Modelle sowie den Cupra Born an andere Standorte abgeben und künftig nur noch den Audi Q4 e-tron produzieren. Die Geschäftsführung gab nun bei einer Betriebsversammlung bekannt, dass der Cupra Born auch künftig exklusiv in Zwickau gebaut wird. Auch der ID.3 werde länger in Sachsen produziert. Hintergrund sei, dass Volkswagen die Belegung seiner beiden größten deutschen Produktionsstandorte auf Basis aktualisierter Volumenplanung neu sortiert habe, hieß es.

Damit bleibt der sächsische Standort mit rund 8.500 Beschäftigten ein Mehrmarken-Werk. Bisher werden dort sechs verschiedene Modelle - ausschließlich E-Autos - produziert. Am Freitag wurde hier das 35. Jubiläum von Volkswagen Sachsen gefeiert. Die Zwickauer Autofabrik sei "ein Leuchtturm in Ostdeutschland" und das produktivste Werk von Volkswagen in Deutschland, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einer Feierstunde vor etwa 4.000 VW)-Mitarbeitern.

die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent höher bei 107,90 Euro.

/hum/DP/men

ZWICKAU (dpa-AFX)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, josefkubes / Shutterstock.com

