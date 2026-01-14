DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 51,96 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
Merrill Lynch & Co., Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

13:26 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,85 EUR -1,05 EUR -1,01%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,55 €		 Abst. Kursziel*:
12,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,81%
Analyst Name:
Horst Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

14.01.26 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
05.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
