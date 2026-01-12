DAX25.285 ±0,0%Est506.034 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1636 -0,1%Öl64,29 -1,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht
TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
LUS-DAX-Kursverlauf

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge

15.01.26 12:25 Uhr
Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge | finanzen.net

Am Donnerstagmittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
162,00 EUR 1,50 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33,78 EUR 0,16 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,81 EUR -0,20 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
17,13 EUR 0,21 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,32 EUR -1,46 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
71,56 EUR -0,68 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,60 EUR -0,90 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
37,91 EUR -0,20 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
50,26 EUR 0,78 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
204,95 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
86,25 EUR -1,20 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
129,00 EUR 2,40 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,55 EUR -1,60 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
25,36 EUR 0,62 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25.292,5 PKT -3,5 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 25.288,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.371,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.236,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 24.182,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.134,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der LUS-DAX 20.617,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,94 Prozent aufwärts. Bei 25.509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24.447,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 128,95 EUR), RWE (+ 1,74 Prozent auf 50,22 EUR), EON SE (+ 1,54 Prozent auf 17,20 EUR), Vonovia SE (+ 1,49 Prozent auf 25,20 EUR) und adidas (+ 1,40 Prozent auf 162,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius SE (-3,16 Prozent auf 50,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 59,75 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 85,05 EUR), Henkel vz (-1,24 Prozent auf 71,60 EUR) und Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1.778.825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,032 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
28.11.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
28.11.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen