Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge

LUS-DAX-Kursverlauf

Am Donnerstagmittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 25.288,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.371,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.236,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 24.182,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.134,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der LUS-DAX 20.617,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,94 Prozent aufwärts. Bei 25.509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24.447,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 128,95 EUR), RWE (+ 1,74 Prozent auf 50,22 EUR), EON SE (+ 1,54 Prozent auf 17,20 EUR), Vonovia SE (+ 1,49 Prozent auf 25,20 EUR) und adidas (+ 1,40 Prozent auf 162,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius SE (-3,16 Prozent auf 50,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 59,75 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 85,05 EUR), Henkel vz (-1,24 Prozent auf 71,60 EUR) und Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1.778.825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,032 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

