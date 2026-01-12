XETRA-Handel: DAX am Mittag im Plus

DAX im Fokus

So bewegt sich der DAX am Mittag.

Am Donnerstag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,01 Prozent im Plus bei 25.287,78 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,183 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,041 Prozent auf 25.275,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25.286,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.302,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.233,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,156 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der DAX einen Wert von 24.229,91 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 24.181,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20.574,68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,05 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 24.448,98 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 128,95 EUR), RWE (+ 1,74 Prozent auf 50,22 EUR), EON SE (+ 1,54 Prozent auf 17,20 EUR), Vonovia SE (+ 1,49 Prozent auf 25,20 EUR) und adidas (+ 1,40 Prozent auf 162,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Fresenius SE (-3,16 Prozent auf 50,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 59,75 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 85,05 EUR), Henkel vz (-1,24 Prozent auf 71,60 EUR) und Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.778.825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,032 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net