DAX25.287 ±0,0%Est506.035 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1636 -0,1%Öl64,31 -1,7%Gold4.621 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht
TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
DAX im Fokus

XETRA-Handel: DAX am Mittag im Plus

15.01.26 12:25 Uhr
XETRA-Handel: DAX am Mittag im Plus | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
162,00 EUR 1,50 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33,78 EUR 0,16 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,81 EUR -0,20 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
17,13 EUR 0,21 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,32 EUR -1,46 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
71,56 EUR -0,68 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,60 EUR -0,90 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
37,91 EUR -0,20 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
50,26 EUR 0,78 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
204,95 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
86,25 EUR -1,20 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
129,00 EUR 2,40 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,55 EUR -1,60 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
25,36 EUR 0,62 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.289,6 PKT 3,4 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,01 Prozent im Plus bei 25.287,78 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,183 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,041 Prozent auf 25.275,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25.286,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.302,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.233,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,156 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der DAX einen Wert von 24.229,91 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 24.181,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20.574,68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,05 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 24.448,98 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 128,95 EUR), RWE (+ 1,74 Prozent auf 50,22 EUR), EON SE (+ 1,54 Prozent auf 17,20 EUR), Vonovia SE (+ 1,49 Prozent auf 25,20 EUR) und adidas (+ 1,40 Prozent auf 162,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Fresenius SE (-3,16 Prozent auf 50,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 59,75 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 85,05 EUR), Henkel vz (-1,24 Prozent auf 71,60 EUR) und Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.778.825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,032 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
28.11.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
28.11.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen