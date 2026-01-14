ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für United Internet auf 35 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. United Internert besitze einige höchst attraktive Assets, und werde stets mit deutlichem Abschlag zum inneren Wert gehandelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. In der Vergangenheit habe er bei bis zu 47 Prozent gelegen. Nach der Kursverdopplung der Aktien von United und der Tochter 1&1 im vergangenen Jahr sei er zwar auf 18 Prozent geschmolzen, die United-Papiere blieben aber enorm aussichtsreich./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
