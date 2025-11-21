DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück
Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

United Internet Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,90 EUR +0,48 EUR +1,97 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,17 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 508903

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005089031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UDIRF

UBS AG

United Internet Buy

09:06 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
24,90 EUR 0,48 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

09:06 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
26.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

dpa-afx Milliarden-Deal Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
EQS Group EQS-Adhoc: United Internet AG: United Internet verkauft 1&1 Versatel an die 1&1 AG
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Freitagvormittag auf rotes Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain
EQS Group EQS-Adhoc: United Internet AG: United Internet sells 1&1 Versatel to 1&1 AG
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
United Internet AG zu myNews hinzufügen