United Internet Aktie
Marktkap. 4,17 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,40 €
|Abst. Kursziel*:
35,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|09:06
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
