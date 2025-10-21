DAX 24.158 -0,7%ESt50 5.639 -0,9%MSCI World 4.328 -0,3%Top 10 Crypto 15,00 -3,2%Nas 22.770 -0,8%Bitcoin 93.391 -0,3%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,84 +1,9%Gold 4.031 -2,3%
United Internet Aktie

28,04 EUR -0,64 EUR -2,23 %
STU
Marktkap. 5,04 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

DZ BANK

United Internet Kaufen

18:01 Uhr
United Internet Kaufen
United Internet AG
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet nach einem Bericht über eine von Telefonica angestrebte

Neuausrichtung der Beziehungen von 31,00 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fantasie rund um eine Sektorkonsolidierung im Telekombereich nehme zu, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Artikel nebst Fakten und Argumenten wirke schlüssig und gut recherchiert. Den höheren fairen Wert kalkulierte er auf Basis eines niedrigeren Konglomeratsabschlags./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet Kaufen

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
28,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
28,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

18:01 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
26.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
15.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
08.08.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag billiger
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt letztendlich
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag kaum bewegt
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich
dpa-afx United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Zuschlägen
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
