DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

United Internet Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
25,12 EUR -0,92 EUR -3,53 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 508903

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005089031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UDIRF

Deutsche Bank AG

United Internet Buy

11:51 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
25,12 EUR -0,92 EUR -3,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im Kerngeschäft ein insgesamt ordentliches drittes Quartal verzeichnet, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,24 €		 Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

11:51 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
26.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
15.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

TraderFox Saisonalitäten United Internet: Weihnachtsgeschäft treibt Mobilfunkabschlüsse United Internet: Weihnachtsgeschäft treibt Mobilfunkabschlüsse
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit KursVerlusten
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Nachmittag ins Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags
dpa-afx Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
United Internet AG zu myNews hinzufügen