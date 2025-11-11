United Internet Aktie
Marktkap. 4,63 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im Kerngeschäft ein insgesamt ordentliches drittes Quartal verzeichnet, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,24 €
|Abst. Kursziel*:
22,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
