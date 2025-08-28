United Internet Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 28,90 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Detaillierte Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos trieben seine Schätzungen für die Barmittelzuflüsse des Mutterkonzerns an, schrieb Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er wies darauf hin, dass die Aktien trotz ihrer Kursrally für den eigentlichen Firmenkern - bereinigt um die Beteiligungswerte - immer noch einen negativen Wert einpreisten./rob/ag/gl
Analysen zu United Internet AG
|08:01
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
