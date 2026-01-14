DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,97 +1,4%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

United Internet Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,96 EUR -0,02 EUR -0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,15 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 508903

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005089031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UDIRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

United Internet Buy

09:01 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
28,96 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. United Internert besitze einige höchst attraktive Assets, und werde stets mit deutlichem Abschlag zum inneren Wert gehandelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. In der Vergangenheit habe er bei bis zu 47 Prozent gelegen. Nach der Kursverdopplung der Aktien von United und der Tochter 1&1 im vergangenen Jahr sei er zwar auf 18 Prozent geschmolzen, die United-Papiere blieben aber enorm aussichtsreich./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,86 €		 Abst. Kursziel*:
21,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,86%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

dpa-afx Schlusslicht United Internet-Aktie schwach - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial United Internet-Aktie schwach - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit roter Tendenz
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit Verlusten
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Minus
finanzen.net TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich schwächer
EQS Group EQS-Adhoc: United Internet AG: United Internet sells 1&1 Versatel to 1&1 AG
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
United Internet AG zu myNews hinzufügen