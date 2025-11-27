DAX 23.746 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,55 +0,3%Gold 4.163 +0,1%
Top News
Boeing-Aktie im Fokus der Experten: Analyst sieht starkes Comeback ab 2026 Boeing-Aktie im Fokus der Experten: Analyst sieht starkes Comeback ab 2026
Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
Deutsche Telekom Aktie

27,51 EUR -0,01 EUR -0,04 %
STU
Marktkap. 135,5 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

09:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
27,51 EUR -0,01 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Aktie von der "Analyst Focus List" gestrichen, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues, SES, BT, Tele2, Telia, Sinch und Deutsche Telekom (alle "Overweight"). Negativ sieht er indes Sunrise, Swisscom, Nos und Vodafone (alle "Underweight")./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,49 €		 Abst. Kursziel*:
41,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,77%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

